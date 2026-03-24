Furti al centro commerciale: denunciati due giovani ladri “in trasferta”

Fine settimana di controlli serrati e denunce nei centri commerciali di Udine e dell’hinterland. I Carabinieri della Compagnia di Udine, impegnati in un servizio straordinario contro i reati predatori, hanno intercettato e denunciato due giovani stranieri responsabili di una serie di furti messi a segno in rapida successione.

I due ragazzi si erano allontanati volontariamente da una struttura d’accoglienza fuori regione per colpire nel territorio friulano. Una volta entrati in un noto centro commerciale della zona, hanno preso di mira prima un negozio di abbigliamento e subito dopo una profumeria. Il bottino – composto da vestiti e profumi di ingente valore – era stato stipato negli zaini nel tentativo di superare i controlli e guadagnare l’uscita.

La fuga è però durata poco: le pattuglie dell’Arma, coordinate dalla Centrale Operativa, hanno bloccato i sospettati nei parcheggi esterni della struttura mentre cercavano di dileguarsi. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai negozianti colpiti, mentre per i due adolescenti è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso. Dopo le formalità di rito, i giovani sono stati affidati a una struttura d’accoglienza locale.