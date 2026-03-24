Pozzuolo, il Comune risponde h24: arriva GiulIA, l’assistente virtuale per i cittadini

Immaginate di dover chiedere un’informazione urgente al vostro Comune dopo l’orario di chiusura o durante un giorno festivo e di trovare qualcuno pronto a rispondervi con precisione. Da mercoledì 25 marzo, a Pozzuolo del Friuli, questa non sarà più fantascienza ma realtà quotidiana.

Il municipio friulano diventa infatti il terzo in regione, dopo Porcia e Gemona, ad attivare “GiulIA”, l’assistente vocale basata su intelligenza artificiale generativa capace di dialogare con i cittadini in linguaggio naturale, senza attese e a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Come funziona il nuovo servizio telefonico

Comporre il numero di sempre, lo 0432 669016, non significherà più imbattersi in un freddo disco registrato. GiulIA è progettata per comprendere le richieste vocali senza che l’utente debba imparare comandi specifici: basta parlare normalmente.

Il sistema attinge in tempo reale dai database comunali e dal sito istituzionale per fornire dettagli su orari degli uffici, scadenze dei tributi e documentazione necessaria per le pratiche anagrafiche. Non solo informazioni: l’assistente virtuale funge da vero e proprio URP digitale, in grado di prenotare appuntamenti per lo Sportello Unico o per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il sindaco: “Una porta sempre aperta”

L’obiettivo dell’amministrazione non è la sostituzione del personale, ma un efficientamento dei servizi che permetta ai dipendenti di gestire pratiche più complesse. “Con l’attivazione di GiulIA garantiremo ai nostri concittadini una porta sempre aperta, eliminando le code telefoniche e rendendo l’accesso alle informazioni sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, festivi compresi”, spiega con soddisfazione il sindaco Gabriele Bressan.

“È una sfida che accogliamo per liberare i nostri uffici dai compiti più meccanici, permettendo al personale di concentrarsi sulle pratiche complesse e sul contatto umano di qualità. Non vogliamo che qualcuno si trovi senza risposta perché ha chiamato fuori orario: GiulIA ci permetterà di essere presenti anche quando non possiamo esserlo fisicamente“.

Tecnologia e sicurezza al servizio del cittadino

Sviluppata da Insiel grazie ai fondi europei del progetto Edih-Pai (nell’ambito del PNRR), GiulIA rappresenta una frontiera avanzata della Pubblica Amministrazione. “Con GiulIA portiamo nella Pa un’assistente vocale capace di apprendere e migliorarsi nel tempo“, chiarisce Diego Antonini, amministratore unico di Insiel.

“Si tratta di un passaggio fondamentale in un’epoca in cui la Pa è chiamata a compiere un salto di qualità radicale, anche attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale generativa per offrire risposte più efficaci, tempestive e semplici ai cittadini“. Il sistema garantisce i massimi standard di sicurezza: il servizio è gratuito (si paga solo il costo della telefonata secondo il proprio piano tariffario) e i dati sono protetti da crittografia end-to-end nel pieno rispetto del GDPR.

Un lavoro di squadra per il futuro della regione

Il lancio del 25 marzo è il risultato di mesi di preparazione che hanno visto collaborare i tecnici di Insiel, Customer Analytics Italia e il personale del municipio. “L’implementazione del sistema è un grande lavoro di squadra”, sottolinea ancora Bressan.

“Un grazie ad Insiel per il prezioso supporto e ai dipendenti comunali per aver accettato la sfida ed essersi messi in gioco nel riorganizzare i servizi”. Il progetto sta già facendo scuola in Friuli Venezia Giulia: sono già una ventina i Comuni che hanno manifestato l’interesse ad aderire alla rete, segnando l’inizio di una nuova era per il rapporto tra istituzioni e territorio.