Il polo di via Adige avrà nido e scuola per l’infanzia.

Entro il 2026 sarà pronto il nuovo polo per l’infanzia di via Adige, che aprirà le porte ai bambini da 0 a 6 anni con l’inizio dell’anno scolastico 2027/2028: la struttura, progettata per accogliere fino a 180 piccoli alunni tra nido e scuola dell’infanzia, amplierà l’offerta educativa pubblica nella città e offrirà spazi moderni alle famiglie del quartiere.

L’amministrazione comunale ha deciso di affidare la gestione del nuovo plesso all’interno dell’ex Caserma Osoppo all’Istituto Comprensivo II, una scelta, condivisa in precedenza con tutti i dirigenti scolastici, che punta a garantire continuità e una distribuzione equilibrata dei bambini tra i sei istituti cittadini.

“Con questa scelta – spiega l’assessore all’Istruzione e alla Cultura, Federico Pirone – intendiamo rafforzare il sistema scolastico cittadino nel suo insieme, garantendo condizioni di maggiore equilibrio tra gli istituti, continuità territoriale e una distribuzione più razionale dell’utenza. L’assegnazione del nuovo polo al secondo istituto cittadino è un passo importante per una gestione più equa e sostenibile delle politiche educative in città sul lungo termine”.

Il nuovo polo rappresenta un’opportunità concreta per le famiglie, migliorando la qualità dei servizi per la prima infanzia e assicurando posti vicini a casa per bambini e bambine, dalla fascia del nido fino alla scuola dell’infanzia.