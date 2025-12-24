Nuovo record di passeggeri per il Trieste Airport.

Trieste Airport ha raggiunto un nuovo storico traguardo: oltre 1,6 milioni di passeggeri movimentati nel corso dell’anno, il miglior risultato di sempre per lo scalo del Friuli Venezia Giulia.



Un dato che conferma una crescita straordinaria per il 2025 che si avvia a chiudere con un +25% rispetto al 2024 e con quasi un +110% rispetto ai livelli pre-Covid, a testimonianza del ruolo sempre più centrale dell’aeroporto nello sviluppo della mobilità e dell’attrattività del territorio.

La crescita non si ferma.

Proprio per accompagnare questo trend positivo e migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri, Trieste Airport sta rinnovando la viabilità di accesso, preparandosi ad integrare la pista ciclabile fronte terminal e attuando interventi di riqualificazione e ammodernamento delle aree esterne e dei servizi, pensati per uno scalo sempre più moderno, funzionale e accogliente.

In occasione delle festività natalizie, periodo caratterizzato da un’elevata affluenza, e in concomitanza con il cantiere attivo di fronte al terminal, l’aeroporto invita tutti i passeggeri e accompagnatori a limitare i passaggi in area fronte terminal ai soli casi di effettiva necessità, favorendo soluzioni di sosta più agevoli. Trieste Airport ricorda la possibilità di utilizzare i 30 minuti di sosta gratuiti presso il parcheggio P8 del polo intermodale, collegato al terminal tramite ponte pedonale coperto.

L’area parcheggio P8 dispone di 1000 posti auto e prevede la sosta breve gratuita di 30 minuti: ciò consente ai passeggeri ed ai visitatori la possibilità di posteggiare l’auto ed attendere i propri cari in area arrivi o accompagnare i passeggeri in area partenze.

Un piccolo gesto di collaborazione da parte di tutti contribuirà a garantire una migliore viabilità e un’esperienza più fluida per l’intera comunità aeroportuale. Trieste Airport ringrazia i propri passeggeri, i partner e il territorio per la fiducia accordata: 1,6 milioni di volte grazie e auguri di Buone Feste con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide e ai futuri traguardi.