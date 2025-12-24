Al Pronto soccorso del nuovo ospedale di Pordenone: “Grazie a chi non si ferma mai”

L'assessore regionale Riccardo Riccardi, al centro, con il primario del Pronto soccorso Laura De Santi e il direttore sanitario di AsFo Michele Chittaro

24 Dicembre 2025

di Giacomo Attuente

L’assessore Riccardi in visita al Pronto soccorso del nuovo ospedale di Pordenone.

Dopo l’inaugurazione delle Case della comunità di Sacile e Maniago, ieri l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha visitato il Pronto soccorso e il reparto di Medicina d’Urgenza del nuovo Ospedale di Pordenone. Una visita di cortesia, lontana da clamori e cerimonie ufficiali, durante la quale l’assessore è stato accompagnato dal direttore sanitario dell’AsFo, Michele Chittaro, e dal primario del Pronto soccorso Laura De Santi.

“Un momento di saluto al personale medico e infermieristico e ai responsabili, un’occasione di incontro e di ringraziamento, evitando celebrazioni e cerimonie. Sono venuto a capire come si trovano e quali siano le nuove condizioni di lavoro – ha affermato l’assessore Riccardi – . Le differenze rispetto al passato sono evidenti: il personale, a pochi giorni dal trasferimento dal vecchio Pronto soccorso, è ancora in fase di assestamento, ma la dottoressa De Santi ha espresso soddisfazione per gli spazi e per gli strumenti che il nuovo ospedale mette a disposizione. Ho potuto constatare un modo di lavorare diverso, più rispondente alle esigenze del tipo di servizio”.

Il grazie dell’assessore al personale sanitario.

“È stata una visita di gratitudine – ha sottolineato Riccardi – rivolta al personale dell’emergenza-urgenza, non solo per portare gli auguri di Natale, ma anche per ringraziare chi lavorerà come sempre anche durante le festività: per chi opera in questi servizi le feste, di fatto, non esistono”.

L’assessore ha quindi ricordato che il trasferimento delle strutture e dei reparti nel nuovo ospedale proseguirà “con gradualità, secondo il programma definito dalla direzione generale di AsFo, cercando di ridurre al minimo i disagi che inevitabilmente accompagnano il passaggio dal vecchio al nuovo edificio e garantendo al contempo migliori funzionalità a tutte le attività“.

Il pronto soccorso.

Il Pronto soccorso del nuovo Ospedale di Pordenone è stato trasferito lo scorso 11 dicembre, con accesso diretto da viale Rotto. Il trasferimento, che ha interessato anche la Medicina d’Urgenza e la Radiologia d’urgenza, si è svolto nell’arco di una sola giornata e rappresenta una fase cruciale del percorso verso la piena apertura del nuovo ospedale, caratterizzato da spazi più ampi e da un assetto rinnovato dell’area dell’emergenza. Si tratta di un passaggio importante – come hanno spiegato gli operatori – verso la completa operatività del nuovo polo ospedaliero, dove sono già attivi i due reparti di Medicina.

Il nuovo Pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli si presenta come una struttura moderna e funzionale. Tra i principali punti di forza figurano un’area triage ampia e accogliente, con due postazioni monitorizzate per accertamenti rapidi; una shock room di ultima generazione per la gestione dei codici rossi, dotata di due postazioni avanzate; sei ambulatori collegati a una sala di terapia monitorizzata; quattro fast track ortopedici con sala gessi e sala chirurgica per piccoli interventi; dodici posti letto dedicati all’osservazione breve intensiva. La Medicina d’Urgenza dispone invece di 13 posti letto, di cui otto semintensivi e cinque per la degenza ordinaria.

