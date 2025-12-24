Ferita alla spalla sotto il Rifugio Pellarini, soccorsa un’escursionista

Soccorritori sul posto: il meteo complica le operazoni.

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi sulle Alpi Giulie, dove un‘escursionista è rimasto ferito poco sotto il Rifugio Pellarini, a una quota di poco inferiore ai 1500 metri.



L’allarme è scattato poco prima delle 14, quando la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata da Sores a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza Nue112. La donna avrebbe riportato un trauma alla spalla durante l’escursione. Al momento della richiesta di aiuto, le condizioni meteorologiche non consentivano l’impiego dell’elicottero. Per questo motivo una squadra di soccorritori ha raggiunto la zona a piedi, risalendo il sentiero in direzione del Rifugio Pellarini.

Successivamente, un temporaneo miglioramento del meteo ha permesso al secondo elicottero dell’elisoccorso regionale di decollare e di trasportare in quota un tecnico di elisoccorso e un medico del Soccorso Alpino, sbarcati nei pressi del rifugio. Da lì, i due operatori hanno proseguito a piedi verso la ferita per prestarle le prime cure e procedere alla stabilizzazione.

Poco dopo l’arrivo dell’equipe sanitaria, le nuvole si sono nuovamente addensate, riducendo la visibilità e rendendo incerta la possibilità di un recupero in volo. Fortunatamente l’elicottero dell’elisoccorso regionale è riuscito nuovamente a decollare per raggiungere il rifugio e portare via sia medico del soccorso alpino con l’infortunata, sia il tecnico di elisoccorso. La donna, che è scivolata scendendo poco sotto il rifugio, è stata portata all’ospedale di Tolmezzo.