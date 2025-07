Il sistema bibliotecario delle Valli e Dolomiti friulane riceve un contributo di 94 mila euro dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il sistema bibliotecario delle Valli e Dolomiti friulane ha ricevuto un contributo di 94 mila euro da parte della Regione Friuli Venezia Giulia: un riconoscimento che premia l’idea della Magnifica Comunità montana di mettere in rete 16 municipi e 17 poli di prestito.

Grande soddisfazione è stata manifestata in questo senso da Andrea Menegoz, assessore di Aviano e referente del progetto per conto della Cm. “Le risorse saranno ora utilizzate direttamente sul territorio con azioni concrete a favore delle nostre comunità – ha spiegato al proposito Menegoz -. Spazieremo dagli interventi sui patrimoni di titoli di ciascun plesso a investimenti per l’innovazione digitale. Non mancheranno iniziative per la promozione della cultura pensate per tutti, dai bambini agli adulti. Il finanziamento regionale riconosce la qualità del lavoro condiviso e partecipato che ormai da qualche anno stiamo portando avanti”.

Uno dei momenti più attesi dell’estate è senza dubbio la manifestazione “La strada dei libri passa da…” che anche in questo 2025 sta portando storie, testi e teatro nei luoghi più suggestivi della Magnifica Comunità montana. La rassegna, inserita nel progetto regionale “Leggiamo 0 – 18” e coordinata dalla onlus Damatrà si sviluppa tra le realtà di Aviano, Barcis, Budoia, Barcis e Polcenigo. “Un’occasione unica per vivere momenti alternativi all’aria aperta e in famiglia”, ha detto l’assessore avianese.