Udine, conto alla rovescia per la rassegna estiva “Armonie in Città”

A Udine tutto pronto per la rassegna estiva “Armonie in Città”: dal 18 luglio a 25 settembre tra musica, voci e tante storie.

Udine si prepara a risuonare di voci, strumenti e storie: torna tra il 18 luglio e il 25 settembre Armonie in Città, la rassegna estiva che trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso, Promossa dalla Fondazione Luigi Bon nell’ambito di Udine Estate, l’iniziativa sostenuta dal Comune di Udine, dalla Regione, dal Ministero della Cultura e da Fondazione Friuli, mette al centro giovani musicisti emergenti accanto a solisti ed ensemble già affermati: tredici appuntamenti in luoghi simbolici della città – dalle chiese, ai parchi, ai teatri – per celebrare la musica come strumento di condivisione e bellezza.

Lo spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone: “La Fondazione Bon ha vinto il bando biennale comunale con un progetto di qualità che mira a diffondere la musica nei quartieri, anche periferici, promuovendo il rinnovamento generazionale e creando occasioni di incontro tra comunità diverse. L’iniziativa, altamente inclusiva, riscuote da sempre grande successo e partecipazione di pubblico, a dimostrazione dell’apprezzamento e il desiderio per una cultura diffusa e accessibile”.

Claudio Mansutti, direttore artistico della rassegna e della Fondazione Bon, evidenzia, da parte sua, l’intento di fare della musica un linguaggio comune per raccontare il presente e creare legami tra generazioni, tra chi suona e chi ascolta. “Il programma 2025 si caratterizza per un’attenzione particolare alle Orchestre, con partecipazioni di rilievo come l’Alta International Youth Saxophone Orchestra, formazione internazionale under 30 proveniente da cinque Paesi alpino-adriatici, e l’Accademia Arrigoni, eccellenza locale. Tra gli appuntamenti di punta il debutto udinese del vincitore del Premio Busoni con l’Orchestra Busoni, un concerto barocco tra Dresda e Venezia e la prima assoluta di Carmina Balcanica di Valter Sivilotti. La rassegna offre spazio anche ai giovani talenti formati dalla Fondazione Bon e selezionati tramite Corso di Alto Perfezionamento di Musica da Camera”.

Il programma.

La rassegna prenderà il via il 18 luglio alla Loggia del Lionello con l’ADA International Youth Saxophone Orchestra, ensemble giovanile transnazionale che rappresenta le regioni alpine, danubiane e adriatiche. Si prosegue il 22 luglio alla Chiesa di San Gottardo con il Duo Confluence in un dialogo musicale tra Bartók e Monteverdi mentre il 29 luglio la Chiesa di Paderno ospita il Duo Tanaka–Del Gobbo su sonorità italiane e giapponesi. Il 5 agosto, il Duo Mazzon presenterà un repertorio che va da Händel a Ravel nella Chiesa di San Pio X e il 19 agosto, alla Chiesa del Sacro Cuore, il Quartetto Rêverie proporrà brani di Beethoven e Dvořák.

Il 26 agosto, nella suggestiva Corte Morpurgo, andrà in scena un reading dedicato al poeta friulano Leonardo Zanier, con musiche di Paolo Forte. Il 29 agosto, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, la serata sarà dedicata a Mozart, con protagonisti i fratelli Nese e l’Accademia d’Archi Arrigoni. Il 2 settembre spazio ai più piccoli al Parco Moretti con la fiaba musicale “Il Pesciolino Nero”. Seguiranno due appuntamenti all’Auditorium Zanon: il 7 settembre con la Junges Musikpodium Orchestra e il 14 settembre con il vincitore del Concorso Pianistico Busoni 2025.

Il 16 settembre, il Duo Laroi proporrà un viaggio musicale tra Brasile e Giappone, mentre il 23 settembre il Trio Misterioso interpreterà opere di Schubert e Shostakovich. La rassegna si concluderà il 25 settembre con un atteso evento in esclusiva all’Auditorium Zanon: la prima assoluta di Carmina Balcanica di Valter Sivilotti, un’opera per orchestra, coro e solisti ispirata ai Carmina Burana, che celebra le culture e le lingue dei popoli balcanici. “Armonie in Città” si conferma una manifestazione capace di coniugare musica, cultura e inclusione, trasformando Udine in un crocevia di bellezza e dialogo internazionale.