Il centro di Fiume Veneto si è acceso per la serata di “Talenti sotto le Stelle”.

Il centro di Fiume Veneto si è acceso per la prima serata dell’edizione 2025 di “Talenti sotto le Stelle”, la rassegna estiva che anima i mercoledì sera di luglio con spettacoli, sport, cultura e intrattenimento per tutte le età. Partecipazione e clima di festa hanno confermato il forte legame della comunità con questa manifestazione, che si conferma un appuntamento atteso e sentito da cittadini, famiglie, esercenti e visitatori.

Dopo le attività della serata inaugurale e il coinvolgente concerto della Mister X Band in piazza Marconi, Fiume Veneto si prepara ora al prossimo mercoledì 16 luglio, con un nuovo cartellone ricco di proposte.

La seconda serata.

Sul palco principale in Piazza Marconi, spazio ai ritmi urban e latini, con una serata all’insegna di hip-hop e reggaeton a cui seguirà il concerto di Exes Show 2023, tra energia, coreografie e sound coinvolgente. In Piazza Bagellardo, si conferma il successo del villaggio gratuito per i bambini, affiancato dalle casette enogastronomiche, curate dagli esercenti del territorio, e dal vivace bazar dei bambini, con piccoli mercatini e creatività in libertà.

Viale della Repubblica si animerà con le esibizioni delle scuole di musica e delle scuole di danza, accompagnate da coinvolgenti balli caraibici. In Piazza Donatori Avis, una divertente gimkana sulle due ruote delle Vespe, mentre al Parco del Mortol, i più piccoli saranno trasportati in un’atmosfera magica (e un po’ misteriosa) con le “Fiabe da paura”, raccontate sotto le stelle.

Proseguirà anche il torneo di basket all’esterno del Palazzetto dello Sport, che ha già visto grande partecipazione e tifo caloroso durante la prima serata. Sempre visitabile la mostra dedicata ai 50 anni della “Fiume Pedala”, allestita negli spazi della parrocchia, i giochi in legno, le attività per bambini, il truccabimbi e molte altre sorprese lungo tutto il percorso pedonale.

Anche per questa serata, il centro cittadino sarà chiuso al traffico dalle 20 alle 24 per garantire la fruizione libera e sicura degli spazi, trasformati in una vera e propria isola di eventi a cielo aperto.