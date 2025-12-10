“Eccessi di velocità” sulle piste, al via i controlli dei carabinieri in montagna

Al via i controlli sulle piste da sci di Piancavallo.

Sabato 6 dicembre 2025 il comprensorio del Piancavallo ha ufficialmente aperto la nuova stagione invernale e, contestualmente, i carabinieri hanno avviato il servizio di pattugliamento delle piste da sci, garantendo sicurezza e rispetto delle regole durante tutta la stagione.

Le pattuglie saranno presenti sia al mattino che al pomeriggio, prevenendo violazioni delle norme comportamentali stabilite dal decreto 40/2021 e supportando il personale di Promoturismo FVG in eventuali soccorsi sanitari, anche con l’uso della moto-slitta per interventi rapidi. Nella scorsa stagione, 2024/2025, sono state rilevate 64 violazioni, tra cui sciatori che praticavano velocità eccessiva o affrontavano piste troppo difficili per le proprie capacità. I carabinieri ricordano l’importanza di comportamenti prudenti per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri.

Oltre alla vigilanza sulle piste, saranno effettuati controlli anche nei rifugi e neii locali presenti nell’area sciabile, in collaborazione con i Reparti Speciali (NAS e NIL), per prevenire comportamenti illeciti, in particolare fuori pista.

La Stazione Carabinieri di Aviano controllerà inoltre la circolazione stradale, con posti di controllo già attivi sulla ex SR 466, verificando anche la presenza degli equipaggiamenti invernali a bordo dei veicoli. L’Arma ricorda che la stagione sciistica rappresenta un momento di divertimento, avventura e contatto con la natura, ma il rispetto delle regole rimane fondamentale per la sicurezza di tutti.