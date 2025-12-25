I supermercati aperti a Natale e Santo Stefano

Con le festività natalizie ormai iniziate, per molte famiglie friulane resta aperta una domanda: se manca un ingrediente dell’ultimo minuto o un dolce speciale, dove si può fare la spesa nei giorni clou delle feste? Anche per il 2025 la risposta non è univoca: il 25 dicembre quasi tutti i supermercati rimangono chiusi, mentre il 26 dicembre le aperture variano molto da catena a catena e da negozio a negozio a seconda delle scelte locali. Per evitare spostamenti inutili, è sempre consigliato controllare in anticipo sul sito ufficiale del supermercato di riferimento l’effettiva apertura del punto vendita più vicino.

Esselunga

Esselunga resta chiusa sia il giorno di Natale sia a Santo Stefano. La catena non prevede aperture nei due giorni festivi, seguendo una linea coerente con gli anni precedenti.

Carrefour

Carrefour adotta una situazione flessibile: il 25 dicembre la maggior parte dei punti vendita è chiusa, ma non si escludono rare eccezioni locali, soprattutto per Carrefour Express o punti in aree ad alta frequentazione. Il 26 dicembre alcuni supermercati riaprono con orari festivi ridotti, decisi dalla singola struttura.

Conad

Conad è una delle catene in cui l’autonomia locale è più marcata: mentre molti negozi sono chiusi il 25 dicembre, non mancano aperture isolate, soprattutto in città o in punti strategici. A Santo Stefano è più facile trovare supermercati in servizio rispetto al giorno di Natale.

Coop

Per Coop il giorno di Natale è generalmente dedicato alla chiusura, mentre il 26 dicembre molti supermercati tornano operativi con orari festivi spesso ridotti. Anche in questo caso, l’apertura dipende dal singolo punto vendita.

ALDI

ALDI segue uno schema simile alla maggior parte delle grandi catene: chiusura il 25 dicembre, con possibili aperture il 26 dicembre seguendo orari domenicali o festivi, variabili da negozio a negozio.

Lidl

Lidl resta chiusa il giorno di Natale. Il 26 dicembre la situazione è variabile: alcune sedi possono riaprire con orari festivi, altre restano chiuse, sempre in base alla decisione del singolo negozio o della zona.

Eurospin

Eurospin segue una linea prudente: la chiusura è generalizzata il 25 dicembre, mentre il 26 dicembre l’apertura varia da punto vendita a punto vendita. In molte località il supermercato potrebbe restare chiuso anche a Santo Stefano, mentre altrove potrebbe essere aperto con orari ridotti.

Tosano

Per Iper Tosano/Supermercati Tosano la situazione è chiara: i punti vendita sono chiusi sia il 25 sia il 26 dicembre 2025. Il calendario aziendale segnala entrambe le giornate come non operative nei periodi festivi, quindi chi avesse necessità di fare spesa in questi due giorni dovrà rivolgersi ad altre insegne.

MD e Famila

Per MD e Famila la regola generale è simile: chiusura il giorno di Natale, mentre a Santo Stefano molte sedi restano chiuse o aprono solo in modo selettivo, a discrezione del singolo supermercato.

Altre insegne

Altre catene come Bennet, Crai, Despar, Penny Market e Panorama mostrano chiusure diffuse il 25 dicembre, mentre il 26 dicembre può riservare aperture a orari festivi, sempre differenti da negozio a negozio. Per questi marchi, così come per gli altri, la regola d’oro resta la stessa: verificare l’orario specifico del punto vendita prima di recarsi a fare la spesa.