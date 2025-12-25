Il Natale in Friuli Venezia Giulia tra raffiche sulla costa e neve in montagna

Vento in pianura e neve sulle montagne stanno caratterizzando le ultime ore in Friuli Venezia Giulia. La regione è interessata da una configurazione atmosferica complessa, determinata da una depressione tra la Sardegna e le Isole Baleari e da un robusto anticiclone sull’Europa orientale, che favorisce l’afflusso di correnti fredde da est-nordest nei bassi strati. Ne consegue una Bora sostenuta, localmente molto forte, con effetti diffusi sull’intero territorio regionale.

Sulla pianura e sulle zone orientali soffia una Bora moderata, mentre lungo la costa il vento rimane forte. Raffiche intense si registrano anche sulle Prealpi, soprattutto alle quote più elevate. Nelle ultime sei ore, le stazioni meteo hanno rilevato raffiche fino a 104 km/h lungo il tratto costiero compreso tra Monfalcone e Trieste, includendo il mare prospiciente. Nella giornata di ieri si erano già toccati picchi ancora più elevati, con valori fino a 113 km/h.

Particolarmente significativo il dato della Boa Paloma, che nelle ultime 24 ore ha registrato una velocità media del vento di 77 km/h: uno dei valori più alti mai osservati dal 2002, anno di avvio delle misurazioni di questa stazione.

Neve in montagna

Il maltempo non ha portato solo vento. Sulla zona montana del Friuli, dall’inizio dell’episodio, sono caduti fino a 20-25 centimetri di neve fresca a partire dai 700 metri di quota, imbiancando le Prealpi e creando scenari pienamente invernali.

Evoluzione: Bora in graduale attenuazione

Secondo le previsioni, in mattinata la Bora continuerà a soffiare forte sulla costa, con raffiche che potrebbero ancora raggiungere 100-110 km/h nelle aree più esposte. Nel corso della giornata, tuttavia, l’allontanamento del minimo barico verso ovest favorirà una progressiva attenuazione dell’intensità del vento.

Effetti al suolo e interventi

Non sono mancati i disagi. Dalle ore 18:00 di ieri, 24 dicembre, alla Sala Operativa Regionale e al NUE 112 sono giunte numerose segnalazioni. Si registrano cadute di alberi nei comuni di Faedis, Monfalcone, Gradisca d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Staranzano e Prepotto. A Muggia è stato segnalato il crollo di una recinzione, mentre ulteriori problematiche legate al vento forte hanno interessato i comuni di Trasaghis, Trieste e Monfalcone.