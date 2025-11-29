Il suo cane morde un cliente in pizzeria, lui se ne va: rintracciato e denunciato

Il suo cane aveva morso un cliente della pizzeria: rintracciato e denunciato dalla polizia.

La Polizia Locale di Udine ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo che, una quindicina di giorni fa, si trovava in una nota pizzeria del centro storico quando il cane che aveva con sé ha improvvisamente morsicato un cliente.



Nella concitazione del momento, mentre i gestori del locale prestavano aiuto al ferito, l’uomo si è allontanato rapidamente con l’animale, senza lasciare alcun recapito e facendo perdere le proprie tracce.



La vittima, che aveva riportato una ferita alla coscia, si è poi recata al Pronto Soccorso cittadino, dove è stata medicata e successivamente dimessa. In un secondo momento si è presentata al Comando della Polizia Locale per sporgere querela, ritenendo che la responsabilità dell’accaduto fosse riconducibile alla mancata gestione adeguata del cane da parte del suo conduttore. La denuncia configurava il reato di lesioni personali colpose.

Le indagini.

L’attività investigativa avviata dagli agenti della Sezione di Polizia Ambientale non è stata semplice: i dati a disposizione erano pochissimi, tra cui soltanto il nome del cane, ricordato da alcuni clienti presenti al momento dell’episodio.



Attraverso verifiche incrociate con l’anagrafe canina e un attento lavoro di raccolta informazioni sul territorio, gli operatori sono riusciti a individuare la proprietaria dell’animale e, da lì, a risalire anche all’uomo che lo aveva in custodia quel giorno.



Una volta ricostruita la catena delle responsabilità, gli agenti hanno mostrato alla vittima la fotografia associata al cartellino di identità del cane, permettendole di riconoscere senza esitazioni il soggetto coinvolto nella vicenda.

La Polizia Locale ricorda che nei parchi e nelle aree verdi della città proseguono le attività di vigilanza dedicate al corretto comportamento nella conduzione dei cani, come l’uso del guinzaglio e, quando necessario, della museruola. Un impegno costante per favorire una convivenza serena e una fruizione tranquilla degli spazi pubblici da parte di tutti.