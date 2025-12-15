Cittadinanza onoraria al Fvg per la ricostruzione di una scuola dopo il terremoto a Sarnano.

Un legame costruito nei momenti più difficili e che continua nel tempo: a quasi dieci anni dal terremoto del Centro Italia, il Comune di Sarnano ha conferito la cittadinanza onoraria alla Regione Friuli Venezia Giulia per l’impegno dimostrato nella fase di emergenza e nella ricostruzione. La cerimonia si è svolta nella sala congressi “Manfredo Gentili”. A ritirare il riconoscimento, a nome del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, è stato l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi.

“Storie che ci accomunano”

“Il Friuli Venezia Giulia e Sarnano condividono la stessa esperienza: quella di comunità segnate dal terremoto e capaci di reagire. Il prossimo anno ricorreranno i cinquant’anni del sisma che ha colpito il Friuli, una storia che ci accomuna e che spiega perché certi legami nascono e continuano nel tempo”, ha detto Riccardi, richiamando una memoria che va oltre i confini geografici. Parole che raccontano non solo un intervento tecnico, ma una vicinanza umana nata dall’aver vissuto lo stesso trauma.

La Protezione civile come esempio di unità

“Siamo onorati di questo riconoscimento – ha aggiunto l’assessore – perché racconta una storia straordinaria della Protezione civile, fatta di responsabilità condivisa e di un impegno che non divide, ma unisce”. Un sistema che, secondo Riccardi, rappresenta “uno dei pochi ambiti in cui la politica può permettersi il privilegio di non dividersi”.

Una scuola restituita ai bambini

Alla Regione Friuli Venezia Giulia è stato riconosciuto un ruolo decisivo nella ricostruzione della scuola dell’infanzia “Benedetto Costa”, dichiarata inagibile dopo il sisma. Un intervento reso possibile anche grazie al progetto di solidarietà #FVGxSarnano, che ha raccolto oltre 647mila euro attraverso donazioni di cittadini e imprese.

La Regione ha affiancato a queste risorse un investimento complessivo di 2,16 milioni di euro, permettendo di completare i lavori in tempi record. La scuola è stata riconsegnata alla comunità per l’inizio dell’anno scolastico 2017-18, appena 114 giorni dopo l’avvio del cantiere, mettendo fine al periodo in cui i bambini erano ospitati in strutture provvisorie.

“Questi risultati – ha osservato Riccardi – nascono da legami che vanno oltre le procedure e gli atti amministrativi: sono figli di storie comuni, imprevedibili, che mettono alla prova le comunità e ne fanno emergere la forza”.

Un grazie condiviso

La cittadinanza onoraria è stata consegnata dal sindaco di Sarnano Fabio Fantegrossi, alla presenza del presidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui. Il riconoscimento è stato attribuito anche alla Andrea Bocelli Foundation e alla Only The Brave Foundation, per l’impegno umano e solidale dimostrato a favore della comunità sarnanese.

La ricostruzione della scuola ha rappresentato l’ultimo tassello di un intervento più ampio messo in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia nelle aree colpite dal sisma, in particolare nelle province di Rieti e Macerata: dai campi per gli sfollati al supporto nelle emergenze, fino agli interventi strutturali di lungo periodo.

Un messaggio ai ragazzi

Durante la cerimonia, Riccardi ha voluto rivolgersi in particolare ai giovani presenti, gli studenti dell’istituto omnicomprensivo Leopardi-Frau-De Magistris, che all’epoca del sisma erano i bambini della scuola ricostruita, e al sindaco dei ragazzi Bashkim Ramadani.

“La responsabilità più grande che abbiamo è fare in modo che questa cultura di solidarietà non finisca. La società è cambiata, la propensione alla generosità in qualche modo si è ridotta, sta a noi risvegliare in loro quella sensibilità, quel cuore che sicuramente c’è: lo vediamo ogni volta che sappiamo sollecitarli”.

Un riconoscimento che guarda avanti

Dopo aver ricordato il direttore della Protezione civile Luciano Sulli e ringraziato l’attuale direttore Amedeo Aristei, Riccardi ha firmato il registro delle cittadinanze onorarie e ritirato la pergamena ufficiale, prima del sopralluogo all’edificio scolastico. “Questo non è un riconoscimento personale – ha concluso – ma un riconoscimento a una terra e a una cultura che hanno saputo trasformare il dolore in un modello di ricostruzione e di speranza. Il Friuli è una terra che ringrazia e non dimentica, e anche questo legame con Sarnano continuerà nel tempo”.