L’incidente tra Vivaro e San Quirino.

Tremendo incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale 53, nel tratto compreso tra San Quirino e Vivaro, in provincia di Pordenone. Il bilancio è di quattro persone ferite, una delle quali – una donna di 65 anni – versa in gravi disperate.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 13.15, ha coinvolto un’auto e un suv che, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono urtati frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Le condizioni più critiche sono state riscontrate proprio nella donna di 65 anni, che ha accusato un duplice arresto cardiaco sul luogo dell’incidente. La paziente è stata rianimata dall’équipe medica specializzata inviata dalla centrale operativa Sores Fvg e, una volta stabilizzata, è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine.

Secondo le prime informazioni, anche un’altra persona è stata elitrasportata in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche una donna di 20 anni e una bambina, portate in ospedale per accertamenti, in codice verde.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++