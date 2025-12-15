Lavoro, 164 opportunità nelle Coop del Friuli: ecco le figure ricercate

Opportunità di lavoro nelle Coop del Friuli.

Il 28 gennaio 2026 la Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Legacoop Fvg, organizza un nuovo “Recruiting Day” per selezionare candidati da inserire in dieci cooperative attive sul territorio regionale. Complessivamente sono disponibili 164 posti di lavoro in settori diversi, dalla logistica alla ristorazione collettiva, dall’edilizia ai servizi, fino al sociale e al facility management.

Le candidature sono aperte fino al 15 gennaio 2026. Tra il 20 e il 26 gennaio, i candidati selezionati riceveranno conferma via email dell’appuntamento per i colloqui del 28 gennaio, che si terranno a Palazzo Antonini Belgrado a Udine. Per informazioni è possibile contattare i Servizi alle imprese della Regione Fvg all’indirizzo servizi.imprese@regione.fvg.it

o ai numeri 0432 279962 e 335 1084029.

Dichiarazioni istituzionali

“Il sistema cooperativo sta fornendo un supporto importante nel percorso di innovazione sociale e di inserimento al lavoro avviato da tempo dalla Regione. Un settore che si sta evolvendo con rapidità e di pari passo con le dinamiche della società attuale, contribuendo a migliorare la percezione collettiva verso il lavoro e la cooperazione stessa”, ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, intervenuta in videocollegamento alla presentazione dell’iniziativa.

“I Recruiting Day – ha aggiunto – rappresentano un approccio diverso al mondo del lavoro. Il settore cooperativo è dinamico, serio e in costante evoluzione, attento alle dinamiche della società. Sono momenti in cui vogliamo mettere in luce i percorsi di attrattività verso il lavoro che la Regione sta promuovendo”.

Anche Michela Vogrig, presidente di Legacoop Fvg, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Siamo molto soddisfatti di rinnovare questo appuntamento dopo la positiva esperienza dello scorso anno. Le cooperative coinvolte operano nei servizi, nelle costruzioni e nel sociale, con una pluralità di profili richiesti che dimostra la trasversalità delle imprese di Legacoop Fvg. La cooperazione rappresenta un modo di fare impresa democratico, inclusivo e sostenibile”.

I profili ricercati

Le dieci cooperative partecipanti offrono posti di lavoro in numerosi settori. Le cooperative offrono posizioni distribuite in varie sedi della regione, principalmente nelle province di Udine e Gorizia. Le candidature possono essere inviate entro mercoledì 15 gennaio 2026, tramite il link dedicato: ibit.ly/KyIN_

Artco Servizi Soc. Coop. (Palmanova, UD) – facility management: operatori addetti spazzamento, operatori cimiteriali, manutentori del verde.

Aster Coop Soc. Coop. (Udine) – logistica: pickeristi e addetti spostamento merci.

CAMST Soc. Coop. a r.l. Società Benefit (Udine, Osoppo, UD) – ristorazione collettiva e facility service: addetti servizi mensa, cuochi, addetti confezionamento.

CIRFOOD S.C. (Gorizia, Trieste, Pozzuolo del Friuli) – ristorazione aziendale: cuochi, aiuto cuoco, addetti mensa e lavaggio.

CODESS Friuli Venezia Giulia Coop. Soc. Onlus – assistenza domiciliare e strutture residenziali: educatori professionali, OSS, fisioterapisti, addetti all’infanzia.

Coop Sociale FAI Onlus (Pordenone, Udine) – cura alla persona: infermieri, OSS, educatori.

DUEMILAUNO Agenzia Sociale s.c.s. impresa sociale Onlus (Udine, Aquileia, Vencò) – servizi socio-riabilitativi e educativi: educatori professionali socio-pedagogici.

I.C.I. Soc. Coop. a r.l. (Ronchi dei Legionari, GO) – costruzioni: carpentieri, muratori, operatori di mezzi d’opera.

Idealservice Soc. Coop. (Pasian di Prato, UD) – facility management e servizi ambientali: ASPP, impiegati ufficio acquisti, addetti pulizie civili, autisti, addetti selezione.

ITACA Società Cooperativa Sociale Onlus (Udine) – sociale, sanitario ed educativo: educatori di asilo nido, OSS, operatori di salute mentale.

Politiche integrate per il lavoro

Rosolen ha ricordato che i Recruiting Day si inseriscono in un quadro più ampio di politiche regionali per il lavoro, compresi incentivi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, con particolare attenzione a donne e giovani, supporto a lavoratori provenienti da crisi aziendali, formazione co-progettata con le imprese, sicurezza sul lavoro e collocamento mirato.

“Auspico che questi strumenti rispondano con efficacia alle esigenze della popolazione e contribuiscano a creare un contesto attrattivo per trattenere i talenti in Friuli Venezia Giulia e favorire nuovi investimenti sul territorio”, ha concluso l’assessore.

Un’occasione consolidata

Quello del 28 gennaio sarà il primo Recruiting Day del 2026 e il secondo organizzato in collaborazione con Legacoop, dopo l’edizione del 2024. Nell’anno che si sta consludendo si sono svolti più di 40 eventi di selezione in tutta la regione, confermando l’efficacia di questo strumento nella promozione del lavoro e dello sviluppo cooperativo.