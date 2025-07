Vandali nella notte, danneggiata la vetrata del negozio Apple

I vandali hanno danneggiato la vetrata del negozio di Piazza XX Settembre.

Vandali nella notte tra venerdì e sabato a Pordenone, dove ignoti hanno preso di mira il negozio di telefonia e computer Apple situato in Piazza XX Settembre, nel cuore del centro storico. La vetrata dell’attività commerciale è stata gravemente danneggiata in un atto vandalico tanto grave quanto ingiustificabile. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe accaduto intorno alle 3 di questa notte, quando alcuni sconosciuti hanno lanciato delle pietre contro la vetrata.

“Siamo di fronte a un atto vile – dichiara il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso – che offende il lavoro, la legalità e il vivere civile. Confidiamo che, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza attive in zona, le forze dell’ordine possano individuare al più presto i responsabili. A loro va la nostra piena collaborazione, come sempre accade nei casi che minano il decoro e la serenità della città.”

Decisa anche la reazione dell’assessore alla sicurezza, Elena Ceolin: “Pordenone è una città attenta alla sicurezza, grazie a un sistema di videosorveglianza e a un costante dialogo con le forze dell’ordine. Episodi come questo, per quanto isolati, non devono passare inosservati. L’amministrazione continuerà a investire in prevenzione e controllo del territorio, sempre al fianco dei cittadini e dei commercianti.”