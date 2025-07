Una nuova sede per la Pro Loco di Sauris: l’inaugurazione

Taglio del nastro per la nuova sede della Pro Loco di Sauris.

A 1400 metri di altitudine ecco la nuova sede della Pro Loco di Sauris/Zahre: oggi sabato 26 luglio è stato tagliato il nastro della struttura, collocata di fronte all’Albergo Bivera nel borgo di Sauris di Sopra. Contestualmente è stata inaugurata la nuova manifestazione “Geschmoch Dume Dume – Gusti e Dintorni”, che fino a domenica 27 luglio proporrà sapori tipici e momenti conviviali insieme ad altre Pro Loco regionali: Maniago, Vissandone, Stevenà e Pasian di Prato.

Presente il presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia Pietro De Marchi insieme al segretario Marco Specia. Sono stati accolti dal sindaco Alessandro Colle e dalla presidente della Pro Loco Tania Rabassi.

“Questa nuova sede – ha commentato De Marchi – è un presidio della forza del volontariato, ancora più importante nel tenere unita la comunità in un contesto montano come quello di Sauris/Zahre. Complimenti alla presidente e a tutti i volontari per la grande energia con cui organizzano tanti eventi nel corso dell’anno, da ultimo la riuscitissima Festa del Prosciutto degli scorsi weekend e ora questa nuova manifestazione. Grazie anche al sindaco e all’amministrazione comunale per il rapporto sinergico che hanno con la Pro Loco: un grande lavoro di squadra per il bene di Sauris/Zahre”.