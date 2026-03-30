Valli del Torre e del Natisone: ripartono i “Sentieri delle Pro Loco”. Sei tappe tra natura, storia e sapori.

Torna anche nel 2026 “Sentieri delle Pro Loco”, il calendario di escursioni guidate promosso dal Consorzio Pro Loco Torre Natisone Unpli Aps. Da aprile a ottobre, sei appuntamenti accompagneranno escursionisti e famiglie alla scoperta delle Valli del Torre e del Natisone, nel segno del turismo lento e consapevole.

A rendere unica l’esperienza saranno le guide naturalistiche, che affiancheranno i partecipanti lungo i percorsi, e l’accoglienza dei volontari delle Pro Loco.

“Abbiamo costruito un programma variegato, capace di far vivere il territorio in tutte le sue sfaccettature – spiega la presidente del Consorzio, Giovanna Rossetto -. Non si tratta solo di camminare, ma di entrare in relazione con i luoghi: ascoltarli, scoprirne le storie, assaporarne i prodotti. È questa la direzione del turismo che vogliamo promuovere, resa possibile grazie al lavoro instancabile delle Pro Loco, che ogni giorno si prendono cura dei nostri sentieri e della loro valorizzazione».

Il programma.

Si parte il 12 aprile a Reana del Rojale con “Tra rogge, mulini e storia”, un itinerario pianeggiante di circa tre ore, ideale anche per le famiglie. Il percorso toccherà la chiesa di Rizzolo e il Santuario di Ribis, con ritrovo al parco parrocchiale di Rizzolo e merenda finale offerta. In caso di maltempo, verrà recuperata il 19 aprile.

Il 31 maggio tappa a Subit con “Sulle vie dei partigiani”, camminata a tema storico di circa 4 chilometri e due ore di durata, con partenza dalla piazza della chiesa. Prevista una sosta panoramica con spuntino. Recupero il 7 giugno.

Il 28 giugno sarà la volta di Premariacco con “Scopriamo le sponde del Natisone”: un percorso di circa 7 chilometri adatto a tutti, con ritrovo al campo sportivo e ristoro a base di tè, bibite e frutta. Possibilità di pranzo al “Torneo Bad Boy”.

Giovedì 6 agosto si parte per una suggestiva uscita serale a Buttrio: una camminata tra le vigne con partenza da Villa di Toppo Florio. Conclusa l’escursione, sarà l’occasione per scoprire i tesori del Museo della Civiltà del vino Friuli Venezia Giulia e al suo deposito con visita guidata. Seguirà brindisi finale. In caso di maltempo, l’escursione verrà recuperata l’11 agosto.

Le tappe autunnali.

L’autunno offrirà i colori più intensi. L’11 ottobre, a Valle di Soffumbergo, è in programma la tappa più impegnativa: 12 chilometri tra i monti San Lorenzo e Joanaz, circa sei ore di cammino e conclusione con degustazione di prodotti tipici. Recuperi previsti il 18 o 25 ottobre. Gran finale sabato 24 ottobre ad Attimis con “Lo Zùc di Giai e la chiesetta di Madone d’Aiut”: un percorso di circa 4,3 chilometri (non adatto ai passeggini) che si concluderà con una degustazione di specialità locali, tra cui salumi, risotto alle fragole e vini del territorio. Data alternativa il 31 ottobre. Questa tappa sarà pomeridiana con ritrovo alle 14.00 e partenza alle 14.30.

Per tutte le escursioni il ritrovo è fissato per le ore 8.30, con partenza alle ore 9.00, ad eccezione dell’escursione a Attimis pomeridiana e di Buttrio serale. Si specifica che la tappa di Reana del Rojale sarà guidata da un esperto locale, mentre tutte le altre saranno affidate a guide naturalistiche professioniste.

Iscrizioni.

I costi per partecipare alle escursioni sono: adulto mezza giornata di 15 euro, adulto giornata intera 20 euro. È previsto un prezzo ridotto di 10 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni accompagnati, mentre la partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 12 anni.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente, contattando il numero 333 4564933. La camminata verrà annullata in caso di maltempo e/o in caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, con possibilità, dove previsto, di recuperare l’uscita nelle date fissate.