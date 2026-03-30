Una chiave simbolica e una quercia per ogni nuovo nato: la Giornata della Gentilezza va in scena a Pasian di Prato.

Una chiave simbolica e una piccola pianta di quercia: sono i doni che il Comune di Pasian di Prato ha consegnato alle famiglie dei 54 bambini nati nel 2025, in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, celebrata il 19 marzo scorso nella sala consiliare del municipio.

La cerimonia ha visto protagonista il sindaco Juli Peressini, che ha accolto le famiglie consegnando loro la “Chiave della Gentilezza della città”, gesto simbolico di apertura e appartenenza al territorio. Al suo fianco, una delegazione di residenti della Comunità alloggio “Calicantus” della Cooperativa sociale Itaca, che ha distribuito a ogni famiglia una pianta di quercia autoctona del Friuli Venezia Giulia, proveniente dal Vivaio Di Bert di Pasian di Prato.

La scelta della quercia non è casuale: albero simbolo di forza e stabilità, rappresenta l’augurio che i nuovi nati possano crescere con radici solide e la capacità di affrontare le sfide della vita. La dedica preparata per l’occasione recita: “Un piccolo albero per un piccolo grande amore, che metta radici profonde e cresca verso il cielo”.

Inclusione al centro.

La partecipazione della Comunità Calicantus ha dato all’evento una dimensione sociale significativa, dimostrando come le persone con disabilità siano parte attiva e generativa della comunità. Un atto concreto di cittadinanza inclusiva, che costruisce ponti tra istituzioni, famiglie e servizi sociali.

“In un mondo che troppo spesso tende alla contrapposizione e al conflitto, è giusto fermarsi e coltivare uno stile di vita fondato sulla gentilezza – ha dichiarato il sindaco Peressini -. È stata un’immensa gioia vedere la nostra sala consiliare piena di famiglie e bambini, il futuro della nostra comunità”.

L’iniziativa, organizzata insieme alla Commissione Pari Opportunità comunale, consolida il legame storico tra la Cooperativa Itaca e il Comune, promuovendo una cultura della cura quotidiana del territorio e delle persone.