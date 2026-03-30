Siglata una convenzione triennale tra l’università di Udine e l’Associazione Rondine Cittadella della Pace.

Promuovere la cultura del dialogo, la gestione dei conflitti e la cooperazione internazionale: è questo l’obiettivo della convenzione triennale siglata tra l’università di Udine e l’Associazione Rondine Cittadella della Pace. L’intesa, firmata dal rettore Angelo Montanari e dal vicepresidente di Rondine Angiolo Fabbroni, rafforza la collaborazione tra mondo accademico ed esperienze educative internazionali.

L’accordo punta a valorizzare percorsi formativi innovativi mettendo al centro gli studenti. Tra le principali novità, l’accesso facilitato all’ateneo per un massimo di tre studenti all’anno provenienti dai programmi Rondine, che potranno iscriversi gratuitamente al primo anno. Previsto anche il riconoscimento di crediti formativi per competenze maturate nel dialogo interculturale e nella gestione dei conflitti.

Non solo: gli studenti dell’università potranno partecipare a stage e tirocini presso l’associazione, entrando in contatto con realtà attive nella cooperazione internazionale e nel peacebuilding. L’intesa prevede inoltre workshop, seminari e attività interdisciplinari su temi come relazioni internazionali, dialogo interreligioso e costruzione della pace.

Elemento distintivo della collaborazione sarà il legame con la World House di Rondine, che consentirà agli studenti di confrontarsi con coetanei provenienti da Paesi in guerra o post-conflitto, sviluppando competenze relazionali e una visione globale.

“Un’alleanza strategica”.

“Un’alleanza strategica per formare cittadini capaci di affrontare le sfide globali con spirito critico e apertura al dialogo”, ha sottolineato il rettore Montanari. Sulla stessa linea Fabbroni, che ha evidenziato come l’accordo rappresenti “un passo importante in un percorso già radicato nel territorio e fondato su fiducia e collaborazione”.

Il coordinamento scientifico delle attività sarà affidato a Tommaso Piffer per l’università di Udine e a Mauro D’Andrea per Rondine.

Fondata in un borgo vicino ad Arezzo, Rondine Cittadella della Pace è un’organizzazione impegnata a livello internazionale nella trasformazione dei conflitti attraverso l’educazione e il dialogo. Riconosciuta anche da organismi internazionali, promuove un modello formativo innovativo orientato alla costruzione di una società più pacifica e inclusiva.