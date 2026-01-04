La valvola del Guinness World Record lascia il Friuli Venezia Giulia

La valvola inizia il viaggio per l’Arabia Saudita.

Dopo la grande festa, inizia il viaggio. La valvola più grande del mondo, prodotta da Orion Valves è pronta per essere recapitata al cliente. Dopo il grande evento dello scorso 11 dicembre, che ha visto oltre 700 tra dipendenti, rappresentanti delle istituzioni e ospiti da decine di Paesi festeggiare la realizzazione di una vera e propria impresa industriale made in Friuli Venezia Giulia e il riconoscimento ufficiale del Guinness World Record, la “114 pollici” del peso di 120 tonnellate prodotta dalla Orion è stata riposta in un “guscio” di materiale plastico e trasportata fino alla banchina Seadock in Porto Industriale.



Da qui, verrà nei prossimi giorni caricata come heavy lift a bordo della nave Mv Asian Victory diretta in Arabia Saudita, dove verrà posizionata dal cliente, SaudiAramco, nell’impianto del progetto Amiral a Jubail.

“Siamo al capitolo finale di un grande progetto iniziato oltre un anno fa, e culminato con l’ottenimento dell’importante riconoscimento”, ha commentato il Presidente di Orion Luca Farina. “La valvola dei record ora viene consegnata al cliente e prende il mare per l’Arabia Saudita: siamo davvero orgogliosi di quanto abbiamo realizzato e già proiettati verso future sfide in più settori, dal petrolifero al nucleare”.

La valvola dei record.

La valvola, classificata 114″ – 150 Class Rating Cast Steel Wedge Gate Valve API 600, rappresenta il primo Guinness World Record per l’azienda triestina, un risultato raggiunto in un anno particolare: il 2025 segna infatti il 75° anniversario della fondazione di Orion Valves che così, per questo importante anniversario, vede consolidarsi la sua posizione come operatore di riferimento nel panorama globale dell’energia.

Con un’altezza di 13.950 millimetri e un peso di circa 120 tonnellate, la valvola è stata sviluppata per il progetto Amiral, il complesso petrolchimico di classe mondiale in corso di realizzazione a Jubail, in Arabia Saudita, attraverso una joint venture tra Saudi Aramco e TotalEnergies. La valvola sarà installata nel sistema collettore della linea di flare, una delle componenti critiche degli impianti di produzione petrolifera destinata al controllo e alla gestione dei gas di processo.