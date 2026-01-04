ved. Miolli

di 87 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Luigia Barboni. Ne danno il triste annuncio i figli Denia, Michela e Stefano, la nuora Irene, le nipoti Paola con Matteo e Jessica con Davide, gli adorati pronipoti Diego, Andrea, Aurora e Vittoria unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a GEMONA DEL FRIULI nel Duomo di S. Maria Assunta giovedì 8 gennaio alle ore 15:00 ove la cara Luigia sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite: martedì dalle 9:00 alle 12:00 mercoledì dalle 8:30 alle 18:30 giovedì dalle 8:30 alle 14:15



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Un particolare ringraziamento al reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Tolmezzo, al reparto RSA dell’Ospedale di Gemona, alla Dott.ssa De Feo e alla Sig.ra Ada.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 3 gennaio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290