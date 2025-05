Personale appartenente al ruolo di vigili del fuoco non specialisti in arrivo in Friuli Venezia Giulia.

Vigili del fuoco, in Friuli Venezia Giulia arrivano i rinforzi. Ad annunciarlo, in una nota, è Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia.

“Personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco non specialisti – dice Rizzetto – arriverà nella nostra regione con decorrenza 19 maggio. Sono 17 le unità di vigili del fuoco non specialisti che arriveranno al Comando di Udine, 2 al Comando di Trieste, 19 a Pordenone e 26 a Gorizia. Queste unità in più saranno un valido supporto nelle attività di base dell’antincendio e soccorso”.