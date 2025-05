Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 8 maggio

La giornata di giovedì 8 maggio in Friuli Venezia Giulia sarà segnata dal maltempo e da temperature inferiori alla media stagionale. Secondo le previsioni l’intera regione dovrà fare i conti con cieli coperti, piogge diffuse e clima decisamente fresco.

Sulle aree montane, il cielo si manterrà coperto per tutta la giornata, con precipitazioni generalmente moderate. In pianura e lungo la fascia costiera, il mattino sarà dominato da cieli grigi e piogge persistenti. Nel corso della giornata è prevista una parziale variabilità, ma non si escludono nuovi rovesci o temporali sparsi a partire dal pomeriggio.

Le temperature si manterranno su valori bassi per la stagione: in pianura le minime oscilleranno tra i 10 e i 12 °C, con massime comprese tra i 15 e i 18 °C. Valori simili si registreranno sulla costa, dove le minime saranno tra i 12 e i 14 °C.