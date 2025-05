Paura a Trieste: incendio nella notte, fiamme nell’appartamento al terzo piano. Due persone portate in ospedale.

Paura a Trieste, appartamento in fiamme in piena notte: qualche minuto dopo le 4 i vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti con 2 squadre, l’autoscala, il capo turno e il funzionario di guardia in via Carmelitani a Trieste per l’incendio di un appartamento al terzo piano di uno stabile di 5 piani fuori terra.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno immediatamente raggiunto l’alloggio interessato dell’incendio portando in salvo 2 persone, un uomo e una donna rifugiatesi nel bagno dell’appartamento invaso dal fumo, che successivamente sono state prese in carico dal personale sanitario che le ha trasportate all’ospedale.

I vigili del fuoco hanno anche provveduto, a scopo precauzionale, all’evacuazione dell’intero condominio facendo uscire dai loro appartamenti una decina di persone. Spento l’incendio hanno iniziato la bonifica delle parti bruciate e la messa in sicurezza dell’alloggio interessato dall’incendio e di tutto lo stabile. Durante le fasi di spegnimento i vigili del fuoco hanno anche portato in salvo un cane che si trovava all’interno dell’alloggio incendiato.

Al momento si sta ancora lavorando per la messa in sicurezza dell’alloggio incendiato che è comunque inagibile come anche quello soprastante. Tutti gli inquilini evacuati hanno potuto rientrare nei propri appartamenti tranne quelli degli alloggi dichiarati inagibili. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto, per quanto di competenza, la polizia di Stato.