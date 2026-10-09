Un weekend tra mare, castelli e sapori: tutti gli eventi in Friuli Venezia Giulia

Castelli, dimore storiche, grandi fiere, vela, sapori d’autunno e feste nei paesi: il fine settimana di sabato 10 e domenica 11 ottobre propone appuntamenti in tutto il Friuli Venezia Giulia. Tra gli eventi principali ci sono le Giornate FAI d’Autunno, con luoghi normalmente chiusi che diventano visitabili, l’ultimo weekend di Casa Moderna e Saperi & Sapori FVG alla Fiera di Udine e il ritorno dell’Amerigo Vespucci a Trieste nei giorni della Barcolana. Il calendario comprende inoltre sagre dedicate a castagne, zucca e prodotti del territorio, rievocazioni storiche, escursioni, spettacoli e attività per famiglie.

Le Giornate FAI d’Autunno aprono sabato e domenica castelli, palazzi, luoghi di lavoro e spazi culturali solitamente poco accessibili. Le visite di questo weekend sono distribuite tra Gorizia, Colloredo di Monte Albano, Manzano, Pordenone, Pinzano al Tagliamento e Pravisdomini. Tra le occasioni più particolari ci sono il Castello di Colloredo, ricostruito dopo il terremoto del 1976, il Museo Calligaris e diverse aziende del Distretto della Sedia a Manzano, l’Ospitale dei Battuti a Pordenone, lo studio del pittore Vittorio Basaglia a Valeriano e gli ambienti del Tribunale e dell’Arcivescovado di Gorizia. A Pravisdomini sono previste anche passeggiate nella campagna di Panigai alla scoperta degli antichi alvei del Sile. Le visite prevedono normalmente un contributo libero destinato alle attività del FAI; alcuni turni hanno una capienza limitata, prevedono precedenze per gli iscritti o richiedono la prenotazione, perciò è opportuno controllare disponibilità e modalità di accesso prima di partire. Le aperture di Muggia, invece, si terranno nel weekend successivo, il 17 e 18 ottobre.

È l’ultimo fine settimana per visitare Casa Moderna e Saperi & Sapori FVG, il doppio appuntamento che riunisce alla Fiera di Udine 170 aziende. Casa Moderna presenta materiali, tecnologie e soluzioni per costruire, arredare, ristrutturare e migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, offrendo anche la possibilità di incontrare direttamente professionisti e aziende. Nel padiglione 8, Saperi & Sapori FVG affianca all’artigianato regionale le produzioni agroalimentari, dal legno ai mosaici, dai tessuti agli scarpèts, fino a miele, gubana, frico, birre artigianali e altre specialità. Sabato alle 15 la Sala Bianca ospita l’incontro dell’Agenzia delle Entrate dedicato ai bonus per la casa, mentre il calendario comprende dimostrazioni di falegnameria, arredo urbano, droni, domotica e laboratori di cucina. Al padiglione 6 si può visitare anche la mostra “Il coraggio di ricostruire: il 1976 e il senso di fare casa”. Sabato e domenica l’apertura è prevista dalle 10 alle 20. Il biglietto costa 5 euro; per genitori e figli fino ai 18 anni è disponibile un ingresso famiglia da 10 euro.

L’Amerigo Vespucci conclude a Trieste la campagna in Nord America del suo Tour Mondiale, accompagnando la città verso la 58ª edizione della Barcolana, in programma domenica 11 ottobre. La nave scuola resta ormeggiata al Molo dei Bersaglieri dall’8 al 12 ottobre, accanto al Villaggio IN Italia, che propone gratuitamente incontri, concerti, proiezioni e approfondimenti dedicati al mare, alla vela, alla ricerca e all’inclusione. Le visite ordinarie a bordo risultano già esaurite, ma il programma del Villaggio resta accessibile secondo le modalità indicate dagli organizzatori. Sabato alle 11.15 si parlerà delle nuove rotte dell’Artico e alle 15.30 delle tecnologie legate al mondo subacqueo; alle 17.30 è previsto l’evento della Fondazione Francesca Rava “Ti cercherò per sempre”, mentre alle 20 suonerà la Calicanto Band e alle 21.30 sarà proiettata la docuserie “Vespucci – Il viaggio più lungo”. Domenica alle 10 e alle 11.30 sono in programma due incontri dedicati allo sport e alla disabilità. La presenza del Vespucci si inserisce nel grande fine settimana della Barcolana, che porterà imbarcazioni, equipaggi e appassionati nel Golfo di Trieste.

Le sagre e gli altri appuntamenti del weekend

Festival del Volo tra Meduno, Sequals e Travesio

Il Festival del Volo unisce sport, musica e attività per famiglie. Sabato alle 15 da Solimbergo partirà una pedalata cicloturistica di circa tre ore tra mosaici e borghi, seguita da una castagnata; alle 19 l’Agriturismo Ai Pradons di Meduno proporrà un’apericena musicale da 20 euro, con prenotazione obbligatoria. Domenica il programma si sposterà soprattutto a Travesio, con laboratori di bolle, slackline, funambolismo, giocoleria, gonfiabili, parete di arrampicata, attività in bicicletta ed esperienze in mongolfiera. Le iniziative che richiedono iscrizione devono essere verificate direttamente con gli organizzatori.



Campoformido torna ai tempi di Napoleone

Soldati napoleonici e austriaci, accampamenti, carrozze e figuranti in costume riporteranno Campoformido alle giornate del Trattato del 1797. Sabato il programma comincerà alle 8 con il mercato dell’antiquariato e proseguirà con visite guidate, mercatini di arti e mestieri, esercitazioni militari, cortei e la rievocazione della firma del Trattato. Domenica dalle 9.30 sarà nuovamente visitabile l’accampamento, mentre alle 10 è prevista una battaglia campale e alle 11 una nuova ricostruzione della firma nell’area delle Boschete.



Arrampicarnia compie 40 anni

Paluzza e il Passo di Monte Croce Carnico ospitano il quarantennale di Arrampicarnia, storico raduno transfrontaliero dedicato all’arrampicata. Sabato sera saranno protagonisti gli alpinisti Sean Villanueva e Nicolas Favresse; durante il weekend sono previste escursioni sui luoghi della Grande guerra e una torre artificiale permetterà a bambini e adulti di provare la scalata con le Guide Alpine. La partecipazione agli eventi è gratuita previo accreditamento. In caso di pioggia, parte delle attività sarà trasferita nella struttura KLE-SCH di Kötschach-Mauthen.



Festa delle castagne e del miele di castagno a Valle di Soffumbergo

La festa apre sabato alle 12 con chioschi, musica e una passeggiata guidata nel bosco per la raccolta delle castagne. Domenica i chioschi saranno attivi dalle 8.30; alle 9 partirà l’escursione dal Monte San Lorenzo allo Joanaz, per la quale la prenotazione è richiesta entro il giorno precedente. Dopo l’inaugurazione delle 11 sono previsti voli panoramici in elicottero dalle 12 alle 16, animazione per bambini, pony, giochi tradizionali, un’attività di immersione forestale e un laboratorio dedicato alle api e al miele.



Inaugurazione del Sentiero del Faggio Secolare a Camporosso

Sabato mattina Camporosso inaugura un percorso nel bosco dedicato alla natura, all’arte e alle famiglie. Dal ritrovo in via delle Sorgenti si raggiungerà a piedi il sentiero, dove la compagnia Acqualta proporrà uno spettacolo itinerante. Al termine si potrà scegliere tra un laboratorio di osservazione e pittura oppure una passeggiata di immersione forestale di circa un chilometro e mezzo. La partecipazione è gratuita, ma il termine indicato per iscriversi era venerdì 9 ottobre alle 12: chi decide all’ultimo momento deve verificare l’eventuale disponibilità residua.



Le nuove scoperte nella Risorgiva di Eolo

Sabato alle 20.30 la Sala Murero di Forgaria nel Friuli ospita un incontro dedicato alle esplorazioni nella Risorgiva di Eolo, nel cuore del Monte Cuar. Lo speleosub Daniele Ceschin racconterà il superamento di due sifoni e la scoperta di nuove gallerie, cascate, scivoli e laghetti, accompagnando la serata con un filmato realizzato durante le immersioni. L’ingresso è libero.



La finalissima di Percoto Canta a Gorizia

Sabato alle 20.30 il Teatro Verdi di Gorizia ospita la finale di Percoto Canta. Dodici artisti si contenderanno il premio principale esibendosi con brani inediti, cover e duetti, accompagnati dall’orchestra diretta da Nevio Lestuzzi. Ospite speciale sarà Marina Rei; durante la serata verrà inoltre consegnato il Premio Internazionale Percoto Canta al pianista e compositore Emanuele Filippi. La disponibilità dei biglietti deve essere controllata sul sito ufficiale della manifestazione.



Magici Intrecci Autunnali al Castello di Strassoldo

Il Castello di Strassoldo di Sopra accoglie oltre 120 espositori selezionati tra artigianato, piante rare, prodotti agricoli e creazioni d’autore. Sabato e domenica la rassegna sarà aperta dalle 9 alle 19, con incontri dedicati al giardino, musica d’arpa, giochi tradizionali e attività per bambini. Domenica mattina è prevista anche una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee. Il biglietto per gli adulti costa 15 euro nel weekend e la manifestazione si svolge anche in caso di pioggia.



Le Radici del Vino a Rauscedo

La manifestazione dedicata alla viticoltura riunisce fiera, oltre cento etichette internazionali, convegni, degustazioni, laboratori e musica. Sabato la fiera aprirà alle 9, con trenino verso il VCR Research Center, incontri sulla cooperazione e sull’efficienza idrica, mostra mercato, attività per bambini e musica fino a sera. Domenica si partirà con la marcia non competitiva di 7 o 13 chilometri, seguita da incontri, concerti, laboratori e teatro di burattini. L’ingresso è libero, mentre trenino, masterclass e alcune degustazioni sono a pagamento.



Sapori Alpini a Pordenone

Piazza XX Settembre ospita chioschi e musica dal vivo per tutto il weekend. Sabato l’area aprirà alle 10; dalle 12 alle 16 suonerà la Unbrassed Band e alle 20.30 saliranno sul palco I Splumats. Domenica i chioschi riapriranno alle 10, mentre dalle 16 alle 21 la musica sarà affidata ai Cantori Folpi. L’ingresso è libero e le consumazioni sono a pagamento.



Festa delle Castagne a Montenars

Sabato chioschi e cucina apriranno alle 17; alle 18 è prevista una degustazione di birre artigianali con prodotti friulani, al costo di 10 euro e con disponibilità da verificare, mentre dalle 20 suonerà la band Galao. Domenica la festa comincerà alle 10 con il mercatino agroalimentare e hobbistico e una passeggiata nei boschi insieme agli asinelli, seguita da musica, truccabimbi e attività per famiglie.



Sagre da las Masanètes a Villaorba di Basiliano

Il menù della sagra propone fritto misto, calamari, spiedini di pesce, farro alla pescatora, seppie, baccalà e masanette in insalata, oltre al frico e ad altre preparazioni. Sabato i chioschi apriranno alle 18.30 e alle 21.45 suoneranno i Dancemania, seguiti da Atomic DJ. Domenica saranno serviti pranzo dalle 11.30 e cena dalle 18; alle 12.30 arriverà Sdrindule e alle 19.30 i Vagabondi Noi proporranno un tributo ai Nomadi.



Sagra della Castagna a Mezzomonte di Polcenigo

La quarantesima edizione porta nel borgo gnocchi e frico alla castagna, caldarroste, frittelle di mele, birra alla castagna e vin brulé. Sabato alle 15.20 è previsto il ritrovo per una camminata guidata di 6,5 chilometri, classificata medio-facile. Per raggiungere Mezzomonte sarà disponibile un bus navetta dal Gorgazzo. Gli organizzatori non hanno indicato orari distinti per l’apertura dei chioschi, che vanno quindi controllati prima della partenza.



Festa d’Autunno a Gonars

Sabato alle 21 sono previsti il concerto dei Frammkenstein in piazza San Rocco e un dj set dedicato alla musica italiana in via Roma. Domenica dalle 9 il centro sarà animato da mercato, produttori, hobbisti, giostre, gonfiabili, chioschi e street food. Il programma comprende la Marching Band, balli, fanfara alpina, cabaret e diversi dj set; alle 17 inizierà la tombola con un montepremi complessivo di 1.500 euro. L’accesso alla festa è libero.



Festa della Zucca a Cividale del Friuli

Domenica dalle 10 al tramonto il centro storico di Cividale ospiterà mercati, artigianato, prodotti agricoli, antichi mestieri, musica e specialità a base di zucca. Le iniziative saranno distribuite tra Borgo Brossana, piazza Duomo, largo Boiani, Borgo di Ponte e piazza Foro Giulio Cesare. Per i bambini sono previsti intaglio delle zucche, giochi medievali, bolle di sapone e gonfiabili, questi ultimi disponibili anche sabato.



Clautunno a Claut

Piazza San Giorgio ospita mercatini artigianali ed enogastronomici, caldarroste, street food e birra artigianale. Sabato l’appuntamento sportivo sarà il Clautrail, mentre alle 15 suoneranno gli A200. Domenica si terrà la Clautana, camminata non competitiva con partenza nei pressi del palaghiaccio; a mezzogiorno è previsto il dj set di Pier Fedeli, alle 14 lo spettacolo per bambini del Dottor Gualtunque e alle 15.30 il concerto degli Absolute 5. L’ingresso all’area della festa è libero.



Sapori nelle Valli a San Pietro al Natisone

Il secondo fine settimana della manifestazione è dedicato alla castagna. La mostra mercato sarà aperta sabato dalle 12 alle 18 e domenica dalle 9 alle 20, con produttori, degustazioni e specialità locali nell’area di via Zona Industriale 1. Domenica alle 9 partirà anche l’Africa Twin & Transalp in Tour: gli interessati devono controllare iscrizioni e requisiti con il gruppo organizzatore.



Sagra della Madonna del Rosario a San Foca

Sabato chioschi e cucina apriranno alle 19.30 con il menù tradizionale e alle 21 si ballerà con l’orchestra Ornella Nicolini. Domenica alle 10.30 sarà celebrata la messa, seguita dal pranzo paesano indicato su prenotazione, per il quale va verificata l’eventuale disponibilità residua. Alle 15 partirà la processione, alle 16.30 si terrà la cuccagna dei coscritti e alle 21.15 l’orchestra Sorriso accompagnerà il gran finale.



Sagra del Rosario a Rorai Grande

La festa all’Oratorio San Lorenzo conclude il suo programma con due serate. Sabato alle 21.15 suoneranno i Rock Box; domenica alle 18 è prevista la tombola e dalle 20.45 si ballerà con l’orchestra Melilli. Nel salone coperto e riscaldato saranno disponibili cucina, bar e chioschi con gnocchi, griglia, calamari, frico e altre specialità.



Gemona in Giallo

Sabato dalle 8 via Bini ospiterà Gemonasfoglia, mostra mercato dedicata a libri usati, fumetti, stampe, cartoline e piccolo collezionismo, annullata in caso di maltempo. Domenica alle 15, nel cortile di Palazzo Elti, “Piccoli detective in azione” coinvolgerà i bambini dai 6 ai 10 anni in cacce ai simboli, impronte digitali e mini-misteri. Il laboratorio ammette al massimo quindici partecipanti e richiede la verifica preventiva dei posti disponibili.



Acqua, Suono e Memoria al Mulino Bosa

Sabato alle 16 il Mulino Bosa di Codroipo inaugura la mostra di Andrea Dalla Costa dedicata all’acqua, al paesaggio e alla memoria. Il progetto riunisce fotografie analogiche, sperimentazioni e materiali sonori legati a rogge, risorgive e riflessi. L’ingresso è libero; dopo l’inaugurazione la mostra sarà visitabile anche domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e proseguirà nei weekend fino al 25 ottobre.



Luce ed E senò? a Codroipo

Sabato alle 20.45 il Teatro Benois De Cecco ospita una serata dedicata alla prevenzione e alla salute femminile. Verrà presentato il libro “Luce. Tracce di vita e speranza al femminile”, realizzato per i vent’anni di ANDOS Codroipo, seguito dallo spettacolo “E senò?” dei Trigeminus. L’ingresso è libero; poiché una precedente comunicazione indicava le 20.30, è consigliabile arrivare con anticipo.



Dalla carrozza al treno d’epoca al Museo di San Martino

Domenica alle 10.30 il Museo Civico delle Carrozze d’Epoca di San Martino di Codroipo propone un incontro con Donatella Guarneri e Romano Vecchiet dedicato alla trasformazione del viaggio, dalla carrozza alla ferrovia. Alle 11.30 saranno presentati il nuovo museo digitalizzato, la sala con monitor interattivo e la nuova audioguida. La partecipazione è gratuita e al termine è previsto un drink di saluto.



Mercatino dell’usato e del baratto a Codroipo

Domenica dalle 8 alle 16 Piazza Giardini ospita le bancarelle del mercatino mensile dell’usato e del baratto. Tra gli oggetti proposti si possono trovare libri, fumetti, dischi, giochi, abiti vintage, biciclette, mobili, quadri, bigiotteria e vecchi attrezzi. L’ingresso per i visitatori è gratuito; trattandosi di un appuntamento all’aperto, in caso di maltempo è opportuno verificare la conferma.