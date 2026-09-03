A4 chiusa per una notte: maxi varo del nuovo cavalcavia di Cessalto

In programma il varo del nuovo cavalcavia di Cessalto.

Una notte di lavori particolarmente delicati lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste. Tra sabato 5 e domenica 6 settembre è infatti in programma il varo della campata centrale del nuovo cavalcavia di via Gonelle a Cessalto, intervento che renderà necessaria la chiusura completa dell’autostrada tra San Donà di Piave e il Nodo di Portogruaro in entrambe le direzioni.



L’operazione sarà eseguita dal Commissario delegato, ora soggetto responsabile, con il supporto di Autostrade Alto Adriatico, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della terza corsia dell’A4 nel tratto Portogruaro-San Donà di Piave. Quello di via Gonelle è il secondo impalcato interessato dalle opere di riqualificazione collegate al grande cantiere autostradale.

Una campata da 244 tonnellate

La campata centrale del nuovo cavalcavia misura 62 metri di lunghezza e 12,20 metri di larghezza, per un peso complessivo di 244 tonnellate. Il manufatto è formato da 12 conci di trave saldati tra loro e si trova attualmente all’esterno della sede autostradale.



Durante la notte verrà prima trasportato all’interno dell’A4 utilizzando due carrelloni a sei assi. Una volta raggiunto il punto previsto, l’intera struttura sarà sollevata e collocata sulle nuove pile mediante due autogrù con portata massima rispettivamente di 400 e 500 tonnellate. Le campate laterali saranno invece posizionate nelle settimane successive.



A lavori ultimati, il nuovo cavalcavia sarà profondamente diverso rispetto alla struttura precedente, già demolita: raggiungerà infatti una lunghezza complessiva di 116 metri, quasi il triplo dei circa 44 metri del vecchio ponte, mentre la larghezza passerà da 8,6 a 12,20 metri.

A4 chiusa dalle 21 di sabato alle 7 di domenica

Il varo sarà completato nell’arco di una sola notte, durante la quale saranno eseguite anche altre attività lungo la rete autostradale. Per consentire i lavori in sicurezza, l’A4 sarà chiusa tra il casello di San Donà di Piave e il Nodo di Portogruaro dalle 21 di sabato 5 settembre alle 7 di domenica 6 settembre, in entrambe le direzioni di marcia.



Gli orari sono stati individuati cercando di sfruttare la fascia caratterizzata dal minor volume di traffico, ma le limitazioni potranno comunque avere ripercussioni sulla viabilità ordinaria e sui collegamenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Per chi arriverà da Venezia sarà obbligatoria l’uscita a San Donà di Piave, con possibilità di rientrare sulla A4 dallo svincolo di Portogruaro. Chi arriverà invece da Trieste dovrà uscire obbligatoriamente a Portogruaro e potrà riprendere l’autostrada a San Donà di Piave oppure scegliere itinerari alternativi attraverso A28, A27 e Superstrada Pedemontana Veneta. Il traffico proveniente da Conegliano lungo la A28 e diretto verso Venezia potrà uscire a Portogruaro e rientrare sulla A4 a San Donà di Piave. Non sono invece previste particolari limitazioni per chi percorre la A28 da Conegliano in direzione Udine e Trieste.