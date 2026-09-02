Cardi B a cena a Basaldella con Okoye: serata messicana tra nachos, churros e balli

Una delle rapper più famose al mondo a cena alle porte di Udine. Cardi B ha trascorso la serata al ristorante messicano El Jalapeño di Basaldella, dove è arrivata insieme a Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, e ad altre persone. Una presenza che inizialmente è passata quasi inosservata agli altri clienti, ma che ha inevitabilmente sorpreso titolari e personale del locale.

Okoye conosce già il ristorante e lo frequenta come cliente. Questa volta, però, dopo aver prenotato, si è presentato accompagnato dalla superstar statunitense, che negli ultimi mesi è stata più volte avvistata insieme all’estremo difensore bianconero. Intorno alle 23 all’interno del locale erano rimaste poche persone e il gruppo, composto da cinque persone, ha potuto così trascorrere una serata tranquilla e lontana dalla curiosità che normalmente accompagna una star internazionale con oltre 160 milioni di follower sui social.

La cena messicana con Okoye

Cardi B si è mostrata gentile, disponibile e molto alla mano fin dal suo ingresso. La rapper ha conversato in spagnolo con alcuni dipendenti e, parlando con un componente venezuelano dello staff, ha raccontato che anche la sua tata proviene dal Venezuela. Grande spazio, naturalmente, alla cucina. Cardi B ha voluto provare diverse specialità del ristorante messicano.

La serata non si è limitata alla cena. Nel locale ci sono stati anche canti e balli, in un clima informale che ha coinvolto Cardi B e il gruppo che era con lei. Prima di lasciare El Jalapeño, la rapper si è poi concessa alle fotografie con il personale. “Grazie per aver condiviso con noi una serata indimenticabile”, è il messaggio pubblicato successivamente dal ristorante sui propri canali social.

Gli avvistamenti di Cardi B in Friuli Venezia Giulia

La tappa di Basaldella arriva dopo gli avvistamenti degli ultimi giorni in Friuli Venezia Giulia. Cardi B era stata infatti segnalata anche a Trieste insieme a Okoye, mentre già durante l’estate i due erano finiti al centro dell’attenzione dopo essere stati visti insieme a Parigi e successivamente in Italia.