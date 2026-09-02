Cade per quattro metri nel torrente Rosandra: soccorso un 22enne

Il giovane ha riportato una frattura al polso e diverse contusioni.

Un 22enne di Trieste è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi dopo una caduta di circa quattro metri nel torrente Rosandra, nel territorio di San Dorligo della Valle. Il giovane è scivolato durante l’escursione, riportando la frattura di un polso e numerose contusioni.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando una chiamata è arrivata al Nue112. La Sores ha quindi attivato la stazione di Trieste del Soccorso Alpino, insieme all’ambulanza del 118, ai Vigili del Fuoco e all’elisoccorso regionale.

I soccorritori hanno raggiunto il punto dell’incidente accompagnando sul posto un medico del 118 e l’équipe sanitaria dell’ambulanza. Nel frattempo è arrivato anche l’elicottero regionale, che ha sbarcato la propria équipe medica per prestare le prime cure al giovane.

Quattro tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi collaborato alle operazioni di immobilizzazione e imbarellamento del ferito, necessarie per consentirne il recupero in sicurezza dalla zona impervia. Una volta stabilizzato, il 22enne è stato trasferito all’ospedale di Cattinara per gli accertamenti e le cure del caso. L’intervento di soccorso si è concluso intorno alle 18.30, dopo circa un’ora e mezza dall’attivazione della macchina dei soccorsi.