La nuova impresa di Alex Camera.

Alex Camera, l’atleta pordenonese specializzato nel battere i record ha nuovamente stupito tutti. Dopo aver trainato automobili, aeroplani, vagoni ferroviari e alzato il Golden Dumbeell, Alex ha voluto mettersi alla prova contro due moto da cross da 450 cc ciascuna.

Per questa impresa, Alex ha scelto la sua città natale, Meduno, situata all’inizio della Val Tramontina. Il palcoscenico è lo spettacolare altipiano di malga Valinis, ben noto agli appassionati di parapendio in tutta Europa.

La sfida contro le due moto.

Alex ha impugnato delle maniglie agganciate alle due moto: la prima era una Honda CRF 450 (50 CV) guidata da Christian Bellemo, pilota professionista e vicecampione italiano di Supermotard, mentre la seconda moto era una KTM 450 SXF (62 CV) guidata da Riccardo Montanino, pilota del Team MNT Racing, campione triveneto S3 nel 2020, vicecampione triveneto S2 nel 2021 e quarto al campionato italiano 2021.

Il record di Alex Camera.

Il record mondiale di Alex stavolta consisteva nel trattenere queste due moto il più a lungo possibile, e il tempo realizzato è stato di 10,92 secondi, un nuovo record. Come per le altre volte, la prova è stata assistita dai cronometristi della Federazione Italiana e da un perito addetto alle diverse misurazioni. Inoltre, un giudice ha verificato che i piloti non hanno toccato i sistemi frenanti anteriori. Un gran numero di spettatori si sono recati a Valinis per assistere all’impresa di Alex e applaudirlo al termine della prova.

Al termine della prova, i due piloti si sono esibiti con le loro moto da cross sui pendii circostanti, compiendo alcune acrobazie e regalando ulteriori emozioni agli spettatori.

Il video.