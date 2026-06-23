Alpiniadi, la Carnia pronta ad accogliere 1.500 atleti da tutta Italia: il programma

Il programma delle Alpiniadi Estive.

La Carnia si prepara a diventare il cuore dello sport alpino italiano. Dal 2 al 5 luglio 2026, tra Arta Terme, Paluzza e Tolmezzo, si svolgerà la quarta edizione delle Alpiniadi Estive, il più importante appuntamento sportivo estivo dell’Associazione Nazionale Alpini. Quattro giorni di gare, cerimonie, eventi e momenti di incontro che porteranno sul territorio circa 1.500 atleti, in rappresentanza di 60 Sezioni ANA provenienti da tutta Italia.

La manifestazione, nata nel 2014 a Borgo San Dalmazzo e poi approdata a Bassano del Grappa nel 2018 e in Abruzzo nel 2022, arriva ora in Friuli Venezia Giulia, in un territorio dove la tradizione alpina si intreccia con la storia della montagna e con luoghi simbolo della memoria collettiva. Una scelta che riconosce alla Carnia la capacità di unire accoglienza, infrastrutture sportive, paesaggio e identità alpina.

Sport, memoria e montagna sui sentieri della Carnia

Le gare si svolgeranno su percorsi collaudati con la FIDAL, lungo sentieri che non saranno soltanto tracciati agonistici, ma anche itinerari carichi di significato. Correre e camminare in questi luoghi significherà infatti attraversare paesaggi legati alla storia delle Truppe Alpine, alla cultura della montagna carnica e alla memoria di chi quelle terre le ha vissute nei momenti più difficili.

Le Alpiniadi saranno quindi non solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione di incontro tra generazioni, tra alpini, atleti, famiglie, appassionati di montagna e comunità locali. Attorno alle gare è stato costruito un ricco programma di eventi collaterali, con concerti, conferenze, visite guidate, degustazioni, mercatini e momenti di valorizzazione del territorio.

La cerimonia di apertura ad Arta Terme

Il cuore della manifestazione sarà Arta Terme, dove giovedì 2 luglio si terrà la cerimonia ufficiale di apertura. Dopo l’apertura dell’ufficio gara e della segreteria a Palazzo Savoia, nel pomeriggio è previsto l’ammassamento in via Umberto I, seguito dagli onori al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e dalla sfilata accompagnata dalla Fanfara della Brigata Alpina “Julia”.

La cerimonia proseguirà con l’alzabandiera, la lettura del giuramento dell’atleta, gli interventi delle autorità, l’accensione della fiamma nel tripode e la formula ufficiale di apertura delle Alpiniadi, affidata al responsabile della Commissione sportiva ANA e consigliere nazionale Gian Piero Maggioni. A seguire, nuova esibizione della Fanfara della Brigata Alpina “Julia”.

Le gare tra Tolmezzo, Paluzza e Arta Terme

Il programma sportivo entrerà nel vivo venerdì 3 luglio a Terzo di Tolmezzo, con la corsa in montagna a staffetta, valida per la 52ª edizione del Campionato ANA di specialità. Gli atleti si confronteranno su due percorsi, a seconda della categoria: uno da 5,8 chilometri con 330 metri di dislivello e uno completo da 7,2 chilometri, sempre con 330 metri di dislivello.

Sabato 4 luglio sarà la volta della marcia di regolarità in montagna a pattuglie, ospitata nella suggestiva cornice dei Laghetti di Timau, a Paluzza. Le squadre, composte da tre atleti ciascuna, affronteranno un percorso di 15 chilometri, alternando tratti in piano, salita, falsopiano e discesa. La prova sarà valida per la 52ª edizione del relativo Campionato ANA.

Domenica 5 luglio le Alpiniadi si chiuderanno ad Arta Terme con la corsa individuale, valida per la 53ª edizione del Campionato ANA di specialità. Anche in questo caso sono previsti due tracciati: il percorso breve da 7,2 chilometri con 450 metri di dislivello e quello lungo da 11 chilometri con 650 metri di dislivello. Nel pomeriggio si terranno le premiazioni, la proclamazione del vincitore delle Alpiniadi e la cerimonia di chiusura.

Eventi, musica e territorio

Accanto alle competizioni, Arta Terme ospiterà l’ufficio gara, il punto di accoglienza dedicato all’ospitalità, le premiazioni e numerosi appuntamenti aperti al pubblico. Il programma collaterale prenderà il via già mercoledì 1° luglio, alle 21, in piazza Roma, con il concerto di Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi.

Giovedì 2 luglio, nella tensostruttura allestita vicino all’istituto scolastico, si esibirà Sabrina Silvestrin con la sua fisarmonica. Venerdì 3 luglio a Palazzo Savoia è in programma la conferenza “Gli Alpini e lo sport”, mentre la serata sarà dedicata alla rassegna dei cori alpini. Sabato 4 luglio toccherà al complesso folk I SpluMATS, mentre domenica 5 luglio, dalle 10, aprirà il Mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato locale.

Il calendario prevede anche numerose attività sul territorio: passeggiate alla scoperta di Arta Terme e Piano d’Arta, percorsi tra le terme e il Foro Romano di Zuglio, escursioni notturne alla Polse di Cougnes, visite artigiane e degustazioni tra Tolmezzo, Quinis e Cabia.

Il legame con gli Alpini e la storia della Carnia

“È un evento molto atteso da chi tra i nostri soci unisce lo spirito degli Alpini alla passione sportiva”, ha sottolineato Sebastiano Favero, presidente nazionale ANA, ricordando il lungo lavoro della Sezione Carnica e dei suoi trenta gruppi per coinvolgere il territorio e garantire accoglienza ai partecipanti.

Per il consigliere regionale Manuele Ferrari, la presenza della Regione Friuli Venezia Giulia conferma “la costante attenzione ai territori e alle iniziative di valore”, in particolare per il legame con gli Alpini. L’evento, ha aggiunto, potrà dare un contributo importante allo sviluppo turistico della Carnia e alla promozione delle eccellenze regionali.

Grande soddisfazione anche da parte dei Comuni coinvolti. Il sindaco di Arta Terme, Andrea Faccin, ha parlato di una grande festa di sport e amicizia resa possibile da “un’instancabile sinergia di forze”, ringraziando l’Associazione Nazionale Alpini e la Regione per aver scelto il territorio come baricentro dell’evento. Il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, ha rivolto ai partecipanti il benvenuto della comunità, augurando giornate di sana competizione e autentico spirito alpino.

Particolarmente forte anche il richiamo alla memoria storica nelle parole del vicesindaco di Paluzza, Fabrizio Dorbolò, che ha ricordato come i percorsi attraverseranno luoghi di confine segnati dalla Prima guerra mondiale, simbolo del sacrificio di migliaia di giovani e della forza delle donne carniche, tra cui Maria Plozner Mentil, portatrice carnica Medaglia d’oro al valor militare.

Per informazioni sull’ospitalità è possibile contattare il Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino all’indirizzo [email protected]. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili anche sul sito dell’ANA.

IL PROGRAMMA DELLE ALPINIADI

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2026 – ARTA TERME

Ore 10:00 Apertura ufficio gara e segreteria Palazzo Savoia Ore 17:00 Ammassamento / Inizio via Umberto I

Ore 17:30 Onori al Labaro dell’Associazione nazionale Alpini

Ore 17:40 Inizio sfilata con accompagnamento della Fanfara della Brigata Alpina “Julia”

Ore 17:50 Cerimonia dell’alzabandiera

Ore 18:10 Cerimonia di apertura ufficiale delle Alpiniadi 2026: Lettura del giuramento dell’atleta, allocuzioni autorità, accensione del Tripode e lettura della formula di apertura Alpiniadi da parte del responsabile Commissione sportiva Ana e consigliere nazionale Gian Piero Maggioni A seguire, esibizione Fanfara Brigata Alpina “Julia”

Ore 19:00 Chiusura ufficio gara



VENERDÌ 3 LUGLIO 2026 – STAFFETTA – TERZO DI TOLMEZZO

Ore 08:00 Ritrovo / Campo sportivo di Terzo di Tolmezzo Ore 08:30 Operazioni preliminari e spunta atleti

Ore 09:00 Partenza prima gara (percorso corto) Ore 09:30 Operazioni preliminari e spunta atleti Ore 10:00 Partenza seconda gara (percorso lungo) Ore 12:30 Pranzo / Tensostruttura in piazza Roma

Ore 14:30 Premiazioni / Tendone presso l’Istituto scolastico ad Arta Terme

SABATO 4 LUGLIO 2026 – MARCIA DI REGOLARITÀ – PALUZZA

Ore 08:00 Ritrovo / Laghetti di Timau Ore 08:30 Partenza gara

Ore 12:30 Pranzo / Tensostruttura in piazza Roma

Ore 14:30 Premiazioni / Tendone presso l’Istituto scolastico ad Arta Terme Ore 18:00 Santa Messa / Tempio Ossario di Timau;

A seguire deposizione corona di alloro al monumento delle Portatrici carniche nel capoluogo



DOMENICA 5 LUGLIO 2026 – CORSA INDIVIDUALE – ARTA TERME

Ore 07:30 Ritrovo / Piazza Roma

Ore 08:30 Operazioni preliminari e spunta

Ore 09:00 Partenza prima gara (percorso corto) Ore 09:30 Operazioni preliminari e spunta

Ore 10:00 Partenza seconda gara (percorso lungo) Ore 12:30 Pranzo / Tensostruttura in piazza Roma Ore 14:30 Premiazioni

Ore 15:30 Proclamazione vincitore Alpiniadi e cerimonia di chiusura / Tendone presso l’Istituto scolastico ad Arta Terme



IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI COLLATERALI

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2026



Ore 21:00 | Piazza Roma Arta Terme

Concerto di Maurizio Solieri chitarrista di Vasco Rossi

Attività sul territorio



Ore 16:00 | Piano d’Arta | Sinfonia della natura in Valle.

Passeggiata in compagnia di Mauro Lowenthal alla scoperta del borgo antico di Arta Terme e Piano d’Arta, la Natura che lo circonda e le mille curiosità che si celano dietro a questo mondo.



GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2026

Ore 21:00 | Arta Terme, Tendone presso l’istituto scolastico Esibizione di Sabrina Silvestrin con la fisarmonica

Attività sul territorio

Ore 09:00 | Arta Terme | Le Terme di Arta e il Foro Romano di Zuglio percorso nel cuore delle terme di Arta, località rinomata fin dall’antichità per le sue acque benefiche, immerse in un paesaggio verde e rilassante.

Tempo di percorrenza: 2,5 ore.



VENERDÌ 3 LUGLIO 2026

Ore 17:30 | Arta Terme, Palazzo Savoia