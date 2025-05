Andos e Città Fiera sposano la prevenzione

Sabato 10 maggio la galleria al primo piano di Città Fiera si trasformerà in una passerella per una sfilata di magnifici abiti da sposa.



Ventuno ragazze indosseranno gli abiti da sogno donati con amore all’ A.N.D.O.S. Comitato di Udine – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno e messi a disposizione di coloro che non possono permettersi l’acquisto di un abito.



A.N.D.O.S., infatti, si impegna a regalare l’abito da sposa a donne che, pur desiderandolo profondamente, non possono permettersi di realizzare il loro sogno. La sua missione è rendere accessibile a tutte il momento magico del matrimonio, trasformando ogni donna in una sposa raggiante, indipendentemente dalle sue possibilità economiche.



L’evento organizzato da A.N.D.O.S. con il supporto di Città Fiera è volto a promuovere le attività della ODV e ad essere la cornice per un set fotografico in cui creare il catalogo degli abiti a disposizione delle future spose.



Una mattinata di festa che vede coinvolti in un progetto solidale diverse realtà istituzionali e commerciali e che si aprirà alle ore 11.00 presso la galleria al primo piano – area viola di Città Fiera con i saluti delle Autorità.



Seguirà la sfilata a carosello dei ventuno abiti e lo shooting direttamente in galleria, accompagnamento musicale di Roberto Franzolini.



L’evento avrà il patrocinio del Club Innerwheel Cervignano Palmanova, dell’ UNCI Sezione di Udine e della RVB LAB Cosmetica.



Città Flora contribuirà agli allestimenti della galleria per renderla romantica e scenografica; lo IAL darà il suo contributo nella parte di hairstyle delle modelle, le ragazze dello IAL di Trieste si occuperanno del make-up, le ragazze dello Ial di Udine si occuperanno delle acconciature. Il servizio fotografico sarà realizzato da Andrea Bressanutti.