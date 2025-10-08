Angela Tion, la barlady friulana conquista Torino con il suo cocktail

Angela Tion premiata nella quarta tappa di Baritalia 2025

Un esordio da incorniciare per Angela Tion, 35 anni, barlady di Udine che ha conquistato il titolo di miglior cocktail Back to Basic nella quarta tappa di Baritalia 2025, prestigioso laboratorio itinerante dedicato all’arte della miscelazione. La competizione, ospitata a Torino, ha visto sfidarsi oltre 100 professionisti del settore provenienti da tutta Italia.

Il tema dell’edizione 2025, “Back to Basics”, proponeva un ritorno alle radici del mestiere, valorizzando tre pilastri fondamentali della mixology: la riscoperta dei drink essenziali, la qualità degli ingredienti e la capacità di accoglienza dei bartender. E’ proprio su questo tema che Angela si è distinta con un cocktail a base di grappa Nonino, capace di impressionare una giuria composta da dieci esperti e conquistando il Premio Baritalia menzione speciale Back to Basics.