La Barcolana “risale” il Friuli e debutta al lago e lungo il Tagliamento

Ecco Barcolana Lake Up sul Lago dei Tre Comuni e lungo il Tagliamento.

La storica regata velica Barcolana, celebre per la sua tradizione marina, amplia i suoi orizzonti e quest’anno sbarca anche sulle acque dolci del Friuli. Sabato 4 e domenica 5 ottobre, sulle rive del Lago dei Tre Comuni e lungo il fiume Tagliamento, prenderà vita Barcolana Lake Up, un evento dedicato agli sport outdoor e acquatici che porta il celebre spirito di Barcolana in una dimensione nuova e suggestiva.

Un legame che parte dal cuore del Friuli

“La scelta di portare la Barcolana sul Lago dei Tre Comuni è anzitutto sentimentale – spiega Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano -. Molti velisti della regione hanno mosso i primi passi proprio su questo lago. Barcolana Lake Up è un invito a ritrovarsi dove il mare inizia, cioè nei fiumi e nei laghi, per valorizzare tutti gli ecosistemi che da qui arrivano al mare. Con questa edizione allarghiamo il perimetro dell’evento, creando nuove connessioni tra persone, territori e paesaggi”.

Due giornate di sport, natura e comunità

Il programma di Barcolana Lake Up è pensato per coinvolgere appassionati e famiglie in un ricco calendario di attività. Sabato 4 ottobre, si potrà partecipare a una cicloescursione di 30 chilometri che attraversa Trasaghis, Cavazzo, Venzone e Bordano, adatta a tutti i tipi di bici. Parallelamente, il fiume Tagliamento ospiterà una discesa non competitiva in kayak, packraft e rafting lungo un suggestivo percorso di circa 8 chilometri, che valorizza l’incontro tra ciclovia e fiume.

Domenica 5 ottobre sarà il giorno dello spettacolo: il lago farà da cornice a una regata di modellismo velico, una “Barcolana in miniatura” con barche radiocomandate che riproducono la magia della regata. In contemporanea, il cielo sopra il Lago di Cavazzo ospiterà la “Speed Run” di parapendio, una gara in cui i piloti seguiranno un percorso spettacolare con boe virtuali tra i campanili di Bordano, Interneppo e Alesso, terminando sul lago. La due giorni si concluderà con le premiazioni e un momento di festa per condividere le emozioni vissute.

Un’opportunità di valorizzazione territoriale

L’evento è frutto della collaborazione tra i Comuni di Cavazzo, Bordano, Trasaghis e numerose associazioni locali, con il supporto di PromoTurismo FVG. “La Barcolana è una vetrina imprescindibile per promuovere Trieste e tutto il Friuli Venezia Giulia – sottolinea l’assessore regionale Sergio Emidio Bini -. Portare eventi collaterali come questo nella montagna friulana significa valorizzare luoghi ancora poco conosciuti ma ricchi di bellezze naturali.»

Matteo Michielon, vicepresidente dell’Associazione Nautilago, commenta con entusiasmo: “È un onore ospitare Barcolana Lake Up nel nostro territorio, che unisce natura, sport e comunità. Questo evento segna l’inizio di un percorso di valorizzazione e apertura del lago anche in periodi meno frequentati“.

I sindaci dei Comuni coinvolti condividono questo spirito. Tiziana D’Agaro, sindaco di Cavazzo Carnico, evidenzia l’importanza di unire natura e sport per valorizzare il lago, mentre Gianluigi Colomba, sindaco di Bordano, rimarca la fortuna di avere due gioielli naturali come il lago e il Tagliamento. Stefania Pisu, sindaco di Trasaghis, parla di un momento strategico per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio, mentre Roberto Revelant, sindaco di Gemona del Friuli, ringrazia per l’attenzione che Barcolana ha riservato alla zona.

Le iscrizioni alle attività di Barcolana Lake Up apriranno a settembre sul sito ufficiale www.barcolana.it. Saranno disponibili anche presso le associazioni coinvolte.