Tragedia di Caselle, chiesta l’archiviazione per il pilota delle Frecce Tricolori

Nell’incidente delle Frecce Tricolori a Caselle perse la vita la piccola Laura Origliasso.

La Procura di Ivrea ha chiesto l’archiviazione per il maggiore Oscar Del Dò, pilota delle Frecce Tricolori, nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente aereo avvenuto il 16 settembre 2023 nei pressi dell’aeroporto di Caselle, in provincia di Torino. Quel giorno l’aereo pilotato da Del Dò perse improvvisamente quota e parti del velivolo colpirono un’auto in transito, causando la morte della piccola Laura Origliasso, di soli cinque anni.

Le indagini hanno escluso responsabilità diretta del pilota, attribuendo la causa della perdita di potenza del motore a un impatto con degli uccelli (birdstrike), evento che determinò il blocco del motore. In una situazione del genere, spiegano gli investigatori, non sarebbe stato possibile evitare lo schianto. Anzi, la prontezza di Del Dò avrebbe consentito una manovra per evitare la collisione con gli altri aerei del gruppo e la sua stessa salvezza grazie all’eiezione d’emergenza avvenuta pochi secondi prima dell’impatto.

La decisione finale sulla richiesta di archiviazione spetterà ora al giudice per le indagini preliminari. Nel frattempo, l’inchiesta prosegue per accertare il corretto funzionamento del servizio di dissuasione dell’aeroporto di Caselle, incaricato di allontanare i volatili dalla pista, un elemento fondamentale per la sicurezza. La presenza di uccelli rappresenta infatti uno dei principali rischi per l’aviazione, e le strutture aeroportuali devono rispettare rigorosi protocolli di prevenzione per limitarne il pericolo