Aggressione con spray urticante a Sesto al Reghena.

Stava camminando per strada quando è stato fermato da un uomo che poi gli ha spruzzato lo spray urticante colpendolo agli occhi.

E’ accaduto domenica pomeriggio a Sesto al Reghena: la vittima, un giovane che frequenta il primo anno delle superiori, è stato accompagnato dalla famiglia all’ospedale di San Vito al Tagliamento dove è stato curato e tenuto alcune ore in osservazione per scongiurare conseguenze.

La storia è finita sui social perché i genitori, per mettere in guardia anche i compaesani, hanno riportato l’aggressione subita dal figlio: il giovane stava camminando da solo a Bagnarola quando è stato avvicinato da un uomo adulto, che gli avrebbe chiesto dove stava andando per poi prendere dalla tasca lo spray urticante e spruzzarglielo in faccia e scappare. Il ragazzo, con gli occhi gonfi e irritati, è riuscito a tornare a casa e a raccontare tutto ai suoi.

E’ stata sporta denuncia ai carabinieri di Cordovado che stanno cercando di individuare l’uomo, assieme ai colleghi della compagnia di Pordenone, sfruttando anche le telecamere di videosorveglianza della zona.