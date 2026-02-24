Tris d’assi alle Olimpiadi del Gusto: le medaglie degli chef friulani ai Campionati di Cucina

Tris d’assi friulani ai Campionati della Cucina Italiana.

l Friuli Venezia Giulia si conferma tra le eccellenze della gastronomia nazionale, portando a casa tre prestigiosi riconoscimenti dai Campionati della Cucina Italiana. La manifestazione, svoltasi alla Fiera di Rimini sotto l’egida della Federazione Italiana Cuochi, ha visto la delegazione regionale distinguersi all’interno di Beer&Food Attraction, un palcoscenico che ogni anno riunisce centinaia di professionisti da tutta la Penisola per testare talento, tecnica e identità territoriale.

L’argento di Matteo Collura nella pasticceria

Tra i risultati di maggior rilievo spicca la performance di Matteo Collura. Il vicepresidente dell’Associazione Cuochi Udine, nome già noto per il suo titolo di Campione Nazionale di Pasticceria, ha aggiunto un nuovo trofeo alla sua bacheca conquistando la Medaglia d’Argento nella categoria K2 dedicata alla pasticceria da ristorazione. La sua prova ha confermato un livello tecnico di alto profilo, capace di emergere in un contesto competitivo estremamente selettivo dove la precisione e l’innovazione sono requisiti fondamentali.

I successi di Laura Martinuzzo ed Eno Bylaj

Il medagliere regionale è stato ulteriormente arricchito da due bronzi significativi. Laura Martinuzzo, lady chef friulana reduce dal successo nel contest regionale dello scorso novembre, ha confermato la sua costanza agonistica ottenendo la Medaglia di Bronzo nella finale nazionale. Per lei si tratta di una conferma importante dopo l’argento dello scorso anno.

Parallelamente, Eno Bylaj ha ottenuto il medesimo riconoscimento nella categoria K1 – Cucina calda. La sua proposta si è distinta per un equilibrio compositivo e una coerenza profonda con la tradizione gastronomica locale, elementi che hanno convinto la giuria nazionale.

“È un bel risultato, frutto di impegno e preparazione – commenta Laura Martinuzzo all’indomani della premiazione –. Partecipare a una competizione di questo livello rappresenta sempre un’importante occasione di crescita professionale e di confronto. Portare il nome del Friuli Venezia Giulia su un palcoscenico nazionale è sempre motivo di soddisfazione e responsabilità”.

Un bilancio positivo per il comparto regionale

I Campionati della Cucina Italiana si confermano così un appuntamento di riferimento per il settore, offrendo un’occasione di aggiornamento e confronto tra professionisti, giovani talenti e realtà associative di tutto il Paese. Per il Friuli Venezia Giulia l’edizione 2026 si chiude con un bilancio positivo, che testimonia la qualità del lavoro svolto sul territorio e l’attenzione costante allo sviluppo del comparto enogastronomico regionale.