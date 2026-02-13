Cede la carreggiata, chiusa la strada a Sesto al Reghena: le deviazioni

Chiusa la strada regionale Pn 28 a Sesto al Reghena.

Problemi alla viabilità sulla strada regionale PN-28: a causa di un improvviso cedimento della carreggiata, l’asse viario che collega Sesto al Reghena e Bagnarola (via Mielma) rimarrà chiuso al traffico per quattro giorni consecutivi.

Il blocco totale della circolazione inizierà alle ore 8:00 di martedì 17 febbraio e si protrarrà fino alle 17:00 di venerdì 20 febbraio. L’intervento d’urgenza, coordinato dall’Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Pordenone, si è reso necessario per il cedimento stradale causato dal deterioramento di una tubazione di collegamento tra i fossati di guardia.

I tratti interessati e i percorsi alternativi

Si tratta dell’asse viario principale che collega Sesto a Bagnarola, e comprende per tutta la loro lunghezza da una parte via Trieste – dalla rotonda di via Zanardini – Levada – Circonvallazione – e dall’altra via Mielma, dall’incrocio con via Sacile e via Roversecco. Sarà predisposta, come accordato da uffici comunali ed EDR, opportuna segnaletica per la viabilità alternativa attraverso via Piave e via Versiola.

Inoltre all’altezza dell’abitato di Bagnarola, il traffico verrà deviato lungo la direttrice costituita da via Costantini – via Borgo di Sotto – piazza IV Novembre – via Santa Lucia – via Vissignano per andare verso San Vito al Tagliamento, vietando anche ai mezzi pesanti, quando arrivano all’incrocio tra via Borgo di Sotto e via Teglio/via Monte Santo, la svolta a destra verso la strada regionale PN 41 “di Bagnarola” (via Monte Santo).

Seconda fase: senso unico alternato

Una volta concluso l’intervento d’urgenza, la circolazione non tornerà subito alla normalità. Dal 21 febbraio al 3 marzo, infatti, la strada sarà riaperta ma resterà attivo un senso unico alternato per consentire il completamento dei lavori in sicurezza.

Scuolabus e servizi sociali

Le modifiche alla viabilità avranno ripercussioni anche sui servizi comunali. Il Comune avvisa che il percorso dello scuolabus (che riprenderà il servizio giovedì 19 febbraio dopo le vacanze di Carnevale) e il trasporto anziani subiranno variazioni. L’Amministrazione si impegna a comunicare direttamente alle famiglie e agli interessati eventuali modifiche specifiche di orari e fermate.