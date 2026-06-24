Lo chef friulano Emanuele Scarello firma le cene stellate all’Arena di Verona

o chef di Agli Amici porta l’alta cucina all’Arena di Verona.

La cucina friulana arriva in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana. Emanuele Scarello, chef del ristorante Agli Amici, firma per la stagione lirica 2026 la proposta gastronomica di Star Roof, l’esperienza corporate di Fondazione Arena di Verona, gestita da Infront, che porta l’alta cucina sulla storica terrazza dell’anfiteatro romano.

Fino al 12 settembre 2026, la terrazza più scenografica dell’Arena si trasforma in un ristorante esclusivo per soli 24 ospiti, pensato per unire due eccellenze italiane: la musica e la cucina. L’esperienza precede gli spettacoli della stagione lirica e accompagna il pubblico in un percorso gastronomico costruito tra eleganza, territorio e suggestione.

Una cena esclusiva sulla terrazza dell’anfiteatro

Star Roof si trova nel punto che collega il primo anello dell’Arena con l’ala, l’unica porzione dell’anfiteatro sopravvissuta al terremoto del 1117 e da sempre uno dei simboli più riconoscibili di Verona. Da qui gli ospiti possono godere di una vista privilegiata su piazza Bra e sullo storico Liston, in uno scenario unico al mondo.

Per la stagione 2026, la firma della cucina è quella della famiglia Scarello, che porta a Verona lo stile raffinato e riconoscibile di Agli Amici, dialogando però con i sapori del territorio veneto. Il menu degustazione è articolato in quattro atti, in omaggio al linguaggio dell’opera e alla cornice lirica dell’esperienza.

Si parte con Atto I – La Materia, con baccalà in acqua di pomodoro e accenti mediterranei. Il percorso prosegue con Atto II – Il Mare e la Terra, con spaghetti tiepidi, melanzana e sarde affumicate. Il terzo momento è Atto III – La Brace, con Garronese, alloro e ciliegie. A chiudere la cena, Atto IV – Il Dolce, con zuppa di pesche alla salvia, crema di vaniglia bruciata e meringa.

Al termine della cena, gli ospiti raggiungono la platea dell’Arena per assistere allo spettacolo in programma.

Scarello: «Un menu nello stile di Agli Amici, ma con un omaggio al Veneto»

Per questa collaborazione, Emanuele Scarello ha voluto costruire una proposta capace di mantenere l’identità di Agli Amici, aprendosi al contesto che la ospita.

«Ci piace creare questi momenti con cura del dettaglio, studiando un menu che rimanga nello stile di Agli Amici ma omaggi il gusto veneto e la regione che ci ospita con prodotti del territorio», sottolinea lo chef.

La presenza all’Arena di Verona rappresenta una nuova tappa nel percorso della famiglia Scarello nel mondo del banqueting di altissimo livello. Una vocazione che negli anni si è consolidata attraverso collaborazioni con grandi brand internazionali e che trova conferma anche nelle esperienze realizzate al Bluenergy Stadium di Udine.

«Elaboriamo queste esperienze fuori casa con la stessa cura di quando siamo in casa, sia nella cucina che nel servizio in sala», ricorda Michela Scarello.

Il calendario completo degli appuntamenti e le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Arena di Verona.