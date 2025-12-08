Sale giochi nel mirino: scoperte 26 irregolarità, oltre 6mila euro di multe

Controlli nella sale gioco di Monfalcone.

Sono 26 le sanzioni elevate dalla Polizia locale di Monfalcone nell’ambito di una serie di controlli mirati alla prevenzione della ludopatia e alla verifica del rispetto delle norme sul gioco lecito. Le operazioni hanno riguardato, nelle scorse settimane, tutte le sale gioco della città e gli esercizi pubblici dotati di apparecchi da intrattenimento.

Nel dettaglio, gli agenti hanno controllato 8 sale giochi, 21 pubblici esercizi e 4 tabaccherie con slot e apparecchi di intrattenimento. Dalle verifiche sono emerse 26 violazioni amministrative, per un totale di 6.300 euro di sanzioni. Le irregolarità accertate riguardano: una mancata comunicazione degli orari di apertura degli apparecchi, quattro mancata esposizione degli orari di gioco, sedici violazioni delle fasce orarie stabilite dall’ordinanza comunale e cinque casi di oscuramento delle vetrine nei locali dotati di apparecchi da gioco.

“Manteniamo alta l’attenzione sul tema della ludopatia – ha dichiarato il consigliere delegato alla Sicurezza, on. Anna Maria Cisint –. I controlli capillari svolti dalla Polizia locale nei locali in cui sono presenti apparecchi da intrattenimento testimoniano un impegno costante nel monitorare un fenomeno che, oltre agli aspetti economici, incide profondamente sul benessere sociale delle persone e delle famiglie. I dati regionali confermano la necessità di questa attenzione: in Friuli Venezia Giulia il gioco d’azzardo ha superato il miliardo di euro in un anno, con un fenomeno sempre più legato al gioco online e alla solitudine che rende molti più vulnerabili ai rischi della dipendenza”.

Cisint ha quindi ribadito l’importanza del rispetto delle norme: “Garantire regole chiare significa tutelare i cittadini più fragili, prevenire forme di dipendenza e assicurare che le attività operino in modo corretto e trasparente”. I controlli sono stati effettuati sulla base della Legge regionale 1/2014, del Regolamento comunale per le sale da gioco e dell’Ordinanza sindacale n. 2/2019, che disciplina le fasce orarie e gli obblighi informativi.