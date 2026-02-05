Civibank e Unoenergy insieme per la sostenibilità e l’innovazione

Il progetto condiviso tra CiviBank e Unoenergy.

Maggior efficienza energetica e minor impatto ambientale. Con queste finalità entra in operativo il progetto condiviso tra CiviBank, Istituto di credito facente parte del Gruppo Sparkasse e Unoenergy Innovative Solutions, società ESCo (Energy Service Company) appartenente al Gruppo Unoenergy per l’efficientamento energetico della sede centrale e delle 64 filiali distribuite in Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso strategico di sostenibilità e allineamento agli obiettivi ESG, in conformità alle direttive europee e in coerenza con l’impegno dell’Istituto a contribuire attivamente alla transizione ecologica e al contrasto al cambiamento climatico dove l’uso più consapevole delle risorse è uno dei principali pillar di sviluppo della progettualità.

Cosa prevede il progetto.

Il progetto prevede l’implementazione di una serie di interventi per l’efficientamento degli impianti, l’ottimizzazione della gestione energetica e l’installazione di sistemi ad alta efficienza luminosa, con l’obiettivo di ridurre annualmente di circa il 15% i consumi di energia elettrica e gas e abbattere le emissioni di CO2 di 230 tonnellate.

La partnership CiviBank e Unoenergy Innovative Solutions nasce dalla condivisione di un approccio integrato alla riqualificazione energetica e alla valorizzazione delle risorse.

In particolare, Unoenergy Innovative Solutions declinerà la propria expertise in soluzioni innovative e ad alto contenuto tecnologico per la gestione delle performance energetiche, partendo da rilevazioni e attente analisi sui consumi per contribuire ad accelerare il percorso verso la neutralità climatica, nella cornice di un piano strutturato di contenimento delle emissioni.

Ottimizzazione dei consumi ed efficientamento.

Conformemente agli standard internazionali del GHG Protocol e della ISO 14064, e in coerenza con le migliori pratiche di sostenibilità ambientale, gli interventi operativi si concentrano principalmente sull’ottimizzazione dei consumi energetici e sull’efficientamento delle infrastrutture. In particolare, un ruolo centrale è svolto dall’analisi e dal monitoraggio continuo dei flussi energetici gestiti attraverso il sistema proprietario BeMS (Building Energy Management System) di Unoenergy Innovative Solutions. Grazie all’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale e di algoritmi adattivi, il sistema permette una misurazione integrata dei consumi, la gestione automatizzata delle temperature negli uffici e negli open space, l’ottimizzazione degli orari di accensione degli impianti e la telegestione da remoto. Inoltre, consente di individuare e segnalare tempestivamente eventuali anomalie ai manutentori, favorendo una maggiore efficienza operativa e una significativa riduzione degli sprechi.

Parallelamente, nelle filiali di dimensioni maggiori e caratterizzate da consumi più elevati, è stata prevista l’installazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza. La sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con soluzioni a tecnologia LED-DALI, integrate e governate dal BeMS proprietario, consente di ottenere una riduzione contestuale dei costi operativi e delle emissioni di CO₂, contribuendo in modo concreto al miglioramento delle performance ambientali complessive.

Una volta ultimate le installazioni, il sistema permette di consolidare i benefici ottenuti nel tempo grazie a una gestione energetica più consapevole, dinamica e orientata al miglioramento continuo delle prestazioni.stione energetica è in partenza nei primi mesi del 2026.