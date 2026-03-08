Dai classici ai più golosi: da Pordenone dolci e colombe artigianali per la Pasqua

Dalla tradizione alla creatività, con un filo conduttore fatto di qualità artigianale e lunga lievitazione. Per la Pasqua 2026 il Forno Follador presenta una collezione ampia e originale di lievitati pensata per soddisfare gusti diversi: dai grandi classici fino alle proposte più golose e sorprendenti.



La gamma proposta dal forno pordenonese ruota attorno a tre grandi protagonisti della festa: Colomba, Venexiana e Ovo, tre interpretazioni diverse dell’arte dei grandi lievitati. Tutti i prodotti nascono da lievito madre da rinfresco, farine selezionate capaci di sostenere impasti ricchi e lunghe lievitazioni, elementi che garantiscono morbidezza, equilibrio e profumi intensi.



Fondamentale è anche la scelta delle materie prime: dalla frutta fresca italiana al pistacchio di Bronte DOP, fino alle albicocche di Costigliole, ingredienti selezionati da partner che condividono la stessa filosofia produttiva del forno.



“La nostra idea di Pasqua è quella di una tavola dove ognuno possa trovare il lievitato che più lo rappresenta – racconta Antonio Follador –. Abbiamo creato una gamma ampia per incontrare gusti diversi: chi ama la tradizione, chi preferisce note agrumate o fruttate e chi cerca un’esperienza più golosa”.

La Colomba: freschezza e raffinatezza

Simbolo della tradizione pasquale resta la Colomba da Tradizione, proposta nei formati da 800 e 500 grammi. Accanto al classico, la collezione 2026 introduce diverse varianti.



Tra queste la Colomba ai Frutti di Bosco, dove fragole, lamponi, ribes e mirtilli regalano una nota fresca e leggermente acidula, bilanciata dalla dolcezza della vaniglia Bourbon del Madagascar e dalla glassa croccante di zucchero e mandorle.



Completano la proposta la Colomba Arancia e Cioccolato, con cioccolato fondente al 60% e arance candite, ricoperta da glassa al cacao con granella di zucchero e nocciole, e la Colomba Mandorla e Limone, arricchita con pasta di mandorle e limone candito di Sorrento, con copertura croccante di zucchero e bastoncini di mandorle.

La Venexiana: la morbidezza della tradizione veneziana

Altro grande protagonista è la Venexiana, storico dolce veneziano legato alla festa di San Marco. Si distingue per l’impasto soffice e privo di canditi e uvetta.



Preparata con lievito madre da rinfresco, burro da centrifuga e farine selezionate, è proposta nella versione Tradizione nei formati da 200, 500 e 800 grammi. A questa si affiancano la Venexiana all’Albicocca, con glassa alle mandorle, e quella agli Agrumi, con arance, limoni di Sorrento e mandarini canditi.



Le versioni Tradizione e Albicocca sono disponibili anche nel formato da 200 grammi, pensato come piccolo dono o degustazione personale.

L’Ovo: la versione più golosa della Pasqua

Accanto ai grandi lievitati tradizionali trova spazio anche l’Ovo, una reinterpretazione originale del dolce pasquale realizzata con lo stesso impasto soffice della colomba.



Due le varianti proposte: Cioccolato e Albicocche con glassa Rocher, con guscio di cioccolato e mandorle e cuore di albicocche di Costigliole e cioccolato al latte; e Pistacchio e Amarene, con pasta di pistacchio di Bronte DOP, amarene candite e glassa di cioccolato bianco al pistacchio con granella croccante.