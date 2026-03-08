Incendio a Buttrio, auto prende fuoco in mezzo alla strada

Paura e disagi nel pomeriggio di domenica 8 marzo a Buttrio, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in mezzo alla carreggiata, provocando rallentamenti e lunghe code lungo viale Prampero, una delle principali vie di collegamento verso Udine.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 in viale Prampero, proprio di fronte allo stabilimento del gruppo Danieli. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha iniziato a bruciare sprigionando in pochi minuti una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le fiamme hanno completamente avvolto il mezzo. L’episodio ha causato inevitabili problemi alla viabilità: traffico ha subito forti rallentamenti a causa dell’incendio e delle operazioni di spegnimento.

