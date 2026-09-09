Addio a Corrado Pittolo, lo storico calzolaio “Corradino”: comunità collinare in lutto

Comunità collinare in lutto per la scomparsa di Corrado Pittolo, per tutti “Corradino”, storico calzolaio conosciuto a Fagagna, Martignacco e Moruzzo. Aveva 93 anni. È morto nella notte tra lunedì e martedì, mentre si trovava ricoverato in ospedale.

Nato a Moruzzo il 12 novembre 1932, Pittolo aveva dedicato gran parte della sua vita all’artigianato. Aveva iniziato giovanissimo a lavorare come calzolaio e nel 1950 aveva aperto la sua prima bottega a Martignacco.

Una vita tra scarpe e lavoro

Per decenni il suo banco da lavoro è stato un punto di riferimento per tanti residenti della zona. Riparazioni, risuolature e calzature realizzate artigianalmente hanno accompagnato una lunga attività professionale, costruita sulla cura del mestiere e sul rapporto diretto con i clienti.

Nel tempo quella che era nata come bottega artigiana è diventata l’attuale attività “Da Corradino”, oggi a Fagagna, mantenendo nel nome il ricordo del suo fondatore.

L’eredità affidata alla famiglia

Con il pensionamento, nel 1990, Pittolo aveva lasciato progressivamente l’attività al figlio Marco, che ha continuato il lavoro di famiglia ampliandolo alla vendita di calzature e articoli di pelletteria.

Anche il nipote Matteo è entrato nell’attività, raccogliendo a sua volta le conoscenze del nonno. Un passaggio generazionale che permette così alla tradizione artigiana avviata da Corrado Pittolo più di settant’anni fa di proseguire.

La sua scomparsa lascia il ricordo di una figura profondamente legata al territorio e alla sua comunità. Ora sarà il momento dell’ultimo saluto da parte delle tante persone che negli anni hanno conosciuto Corradino e il suo lavoro.