Tra cuori, maschere e tradizioni: cosa fare questo fine settimana in Friuli

Gli eventi del fine settimana in Friuli.

Nel weekend di sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, il Friuli Venezia Giulia si prepara a celebrare l’amore con la festa di San Valentino e ad accogliere i riti del Carnevale. Da Udine alla Carnia, passando per le Valli del Natisone e il Medio Friuli, il territorio si anima con fiere, sfilate e appuntamenti carichi di storia e significato.

Udine: luminarie, mostra e festa delle coppie longeve

La Fiera di San Valentino torna ad animare borgo Pracchiuso. Per l’occasione, tutta la via sarà impreziosita da luminarie a forma di cuore e arricchita da bancarelle di artigianato, prodotti tipici, musica, rievocazioni storiche e proposte per tutte le età. In programma anche l’apertura straordinaria della Prefettura con la possibilità di visitare il chiostro interno e la mostra bibliografica dedicata a Tina Modotti, presso l’Asp La Quiete, aperta dalle 10 alle 18 sia sabato che domenica.

Sabato 14 febbraio si svolgerà anche la tradizionale festa dedicata alle più coppie longeve, organizzata dal Comune per celebrare chi ha alle spalle 50, 60 o più anni di matrimonio, un momento emozionante e simbolico per tutta la comunità.

In attesa della grande sfilata, Udine si colora di Carnevale

In vista della grande sfilata dei carri allegorici in programma per lunedì 16 febbraio, Udine si prepara nel weekend con una serie di eventi diffusi pensati per grandi e piccini. Nelle piazze e vie del centro sono previsti spettacoli, animazioni e laboratori, che contribuiranno a creare l’atmosfera festosa tipica del Carnevale.

Le feste di San Valentino nei borghi friulani

Fiumicello Villa Vicentina

La Festa di San Valentino qui è tra le più sentite: sabato e domenica il borgo sarà animato da musica, mercatini, enogastronomia, giostre e attività per tutte le età. Non mancheranno i momenti più spirituali, come la messa e la benedizione delle coppie.



Cavenzano

Sabato 14 e domenica 15 febbraio il piccolo borgo si animerà con la festa in piazza, all’insegna del buon cibo, degli espositori artigianali e dell’intrattenimento per le famiglie. Un’occasione per vivere l’atmosfera romantica di San Valentino in modo autentico.



Farla di Majano

Nella frazione di Farla torna la festa patronale, tra bancarelle, momenti religiosi e appuntamenti musicali. Domenica mattina la messa con benedizione degli innamorati nella piccola chiesetta dedicata a San Valentino.



Cividale del Friuli

A Cividale la festa di San Valentino abbraccia storia e spiritualità. Oltre alle messe e ai concerti, sarà possibile visitare mercatini ed esposizioni nel cuore del centro storico, tra angoli romantici e scorci unici.

Il Carnevale della montagna: maschere e riti ancestrali

Carnevale a Sauris

Tra i più suggestivi del Friuli, il Carnevale di Sauris si tiene anche quest’anno nel fine settimana del 14 e 15 febbraio. Sabato sera è attesa la celebre Notte delle Lanterne, con la camminata serale tra le vie del borgo, accompagnata dalle maschere lignee e dalle luci soffuse. I festeggiamenti proseguono anche domenica con laboratori e degustazioni. Info anche su questa pagina.



I Blumarji di Montefosca e il Carnevale arcaico

Domenica 15 febbraio a Montefosca arriva l’appuntamento con i Blumarji di Montefosca e il carnevale arcaico, tra le espressioni più genuine e affascinanti del calendario friulano. Il rito coinvolge maschere rustiche, costumi della tradizione contadina e un clima festoso che racconta le origini più profonde della cultura locale.