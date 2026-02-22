Cade lungo il sentiero a Sgonico: soccorsa un’anziana

L’anziana riportato la sospetta frattura del femore.

Una 78enne è rimasta ferita questo pomeriggio in seguito a una caduta lungo un sentiero a Sgonico. L’incidente si è verificato dietro l’osteria Ai Pini, in un tratto pianeggiante ma sterrato.

L’anziana ha perso l’equilibrio rovinando a terra e riportando la sospetta frattura del femore. Con lei si trovavano alcuni familiari che hanno immediatamente lanciato l’allarme al Numero unico di emergenza 112.

La centrale operativa Sores ha attivato in pochi minuti la stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico insieme a un’ambulanza. L’intervento si è svolto tra le 16.30 e le 17 circa, con sei soccorritori impegnati nelle operazioni.

Il personale sanitario ha provveduto a stabilizzare la donna sul posto, immobilizzandola e posizionandola su un materassino a depressione. Successivamente è stata trasportata a mano per circa duecento metri lungo il sentiero fino al punto in cui attendeva l’ambulanza. Una volta caricata sul mezzo di soccorso, la donna è stata trasferita all’Ospedale di Cattinara per gli accertamenti e le cure del caso.