La Fondazione Friuli regala pagine di cultura: 11.150 libri a scuole, biblioteche e case di riposo

La donazione di libri della Fondazione Friuli è iniziata nel 1999.

È un impegno che dura da oltre un quarto di secolo quello della Fondazione Friuli nel sostenere la cultura locale attraverso la donazione di libri. Con la nuova distribuzione in corso, nell’ambito del Progetto Biblioteche, saranno consegnati 11.150 volumi destinati a 299 istituzioni del Friuli Venezia Giulia, tra cui 167 biblioteche, 116 scuole e 16 case di riposo nelle province di Udine e Pordenone.

L’iniziativa, avviata nel 1999, ha già portato alla donazione di 375.638 pubblicazioni, appartenenti a circa 2.200 titoli, a soggetti pubblici e di aggregazione sociale. “Con questo progetto – spiega il presidente della Fondazione, Bruno Malattia – sosteniamo la ricchezza culturale del Friuli e valorizziamo l’editoria locale, favorendo la fruizione delle opere da parte dei cittadini di tutte le età. È un segno di vivacità culturale spesso poco visibile, ma di grande valore per tutto il territorio”.

Tra i volumi distribuiti figurano cataloghi di mostre allestite in importanti sedi culturali come Illegio, brevi guide realizzate dalla Deputazione di Storia Patria per il Friuli, che illustrano oltre 100 edifici di pregio storico e artistico, e pubblicazioni che raccontano la storia delle comunità locali, dall’antichità a oggi.

L’attenzione nel selezionare i titoli più adatti alle diverse realtà che li accoglieranno è uno degli elementi distintivi del progetto: “Cerchiamo di abbinare i contenuti dei libri agli interessi delle persone che li consulteranno – conclude Malattia – così da rendere la cultura accessibile e coinvolgente per tutti”. Negli anni scorsi, i volumi sono stati distribuiti anche alle case circondariali di Udine, Tolmezzo e Pordenone, e da qualche tempo anche alle case di riposo, a testimonianza di un’attenzione che mira a raggiungere ogni fascia della popolazione e ogni angolo del territorio regionale.