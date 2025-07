Due friulane premiate alle finali di Miss Mamma Italiana

Donatella Cecchele e Tania Donazzon premiate alle finali di Miss Mamma Italiana.

Ci sono anche due friulane premiate alle finali della 32° edizione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2025”. Sono Donatella Cecchele e Tania Donazzon, che si sono distinte tra le partecipanti provenienti da tutta Italia, aggiudicandosi importanti fasce speciali.

Donatella Cecchele, 54 anni, operatrice socio sanitaria di Casarsa della Delizia, è stata eletta “Miss Mamma Italiana GOLD Fotogenia”. Mamma di tre figlie – Nadia, Elena e Nevena, rispettivamente di 33, 31 e 23 anni – Donatella ha conquistato la giuria con il suo sorriso radioso e la sua naturale fotogenia, incarnando lo spirito del concorso che punta a valorizzare non solo l’aspetto fisico, ma anche la personalità e il ruolo sociale delle mamme.

A portare a casa un altro riconoscimento per il territorio pordenonese è stata Tania Donazzon, 48 anni, impiegata di Polcenigo, che ha vinto il titolo di “Miss Mamma Italiana GOLD M.I.O.” (Mamma In Opera). Mamma della giovane Lucia, di 12 anni, Tania è stata premiata per l’impegno, la dolcezza e la determinazione che dimostra ogni giorno nel suo ruolo di madre, lavoratrice e donna.

La vincitrice nazionale.

“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione di esclusiva nazionale della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Il concorso, giunto quest’anno alla sua 32° edizione non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

La giuria, presieduta dall’Avvocato Luigi Ciccarese, ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana GOLD 2025”, Nicla Nasigrosso, 48 anni, casalinga, di Bari, mamma di Viviana, Simona e Daniel, di 23, 20 e 5 anni.

“Miss Mamma Italiana GOLD 2025” è una bellissima donna con lunghi capelli biondi e occhi marroni, dolce, solare e simpatica, con una grande passione per il canto, che ha proposto anche come prova di abilità.

Le premiate.

