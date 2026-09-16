Dalla pista di pattinaggio al Ciclostello: 3,2 milioni per le opere in montagna

Oltre 3,2 milioni di euro per finanziare nove interventi nei Comuni montani della Carnia, della Val Canale e del Canal del Ferro. Le risorse, assegnate nell’ambito della legge regionale 21/2016, serviranno per opere che riguardano impianti sportivi, strutture turistiche, spazi culturali e servizi.

A fare il punto sui finanziamenti è il consigliere regionale della Lega Manuele Ferrari, che sottolinea come si tratti di “risorse concrete” destinate a rendere i territori montani “ancora più attrattivi e vivibili”.

Gli interventi finanziati in Carnia

Tra i nove Comuni destinatari dei finanziamenti c’è Ravascletto, al quale sono stati assegnati 400mila euro per la pista di pattinaggio in Valcalda. A Forni Avoltri andranno altri 400mila euro per il completamento dell’impianto sportivo Angelo Eder, mentre Sutrio riceverà la stessa cifra per il Parco alpino dello Zoncolan.

A Zuglio sono destinati 264mila euro per il restauro di Casa Venturini e a Prato Carnico 400mila euro per l’ammodernamento del Centro fondo Pian di Casa. Altri 400mila euro andranno a Comeglians per l’acquisto di un immobile da destinare a finalità espositive e turistiche. A Enemonzo sono stati assegnati 348mila euro per la messa in sicurezza dell’impianto sportivo Dino Pivotti.

Le opere tra Val Canale e Canal del Ferro

Per Chiusaforte sono previsti 400mila euro destinati al completamento del Ciclostello. A Pontebba, infine, sono stati assegnati 240mila euro per la realizzazione di un rifugio escursionistico a Passo Pramollo.

“Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, avendo seguito da vicino e sostenuto numerose delle iniziative che oggi trovano finalmente copertura finanziaria”, afferma Ferrari, secondo cui i finanziamenti rappresentano un sostegno ai Comuni per la realizzazione di opere attese dalle comunità.