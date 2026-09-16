Dalla pista di pattinaggio al Ciclostello: 3,2 milioni per le opere in montagna

16 Settembre 2026

Foto di Alessia Pilotto

di Alessia Pilotto

Oltre 3,2 milioni di euro per finanziare nove interventi nei Comuni montani della Carnia, della Val Canale e del Canal del Ferro. Le risorse, assegnate nell’ambito della legge regionale 21/2016, serviranno per opere che riguardano impianti sportivi, strutture turistiche, spazi culturali e servizi.

A fare il punto sui finanziamenti è il consigliere regionale della Lega Manuele Ferrari, che sottolinea come si tratti di “risorse concrete” destinate a rendere i territori montani “ancora più attrattivi e vivibili”.

Gli interventi finanziati in Carnia

Tra i nove Comuni destinatari dei finanziamenti c’è Ravascletto, al quale sono stati assegnati 400mila euro per la pista di pattinaggio in Valcalda. A Forni Avoltri andranno altri 400mila euro per il completamento dell’impianto sportivo Angelo Eder, mentre Sutrio riceverà la stessa cifra per il Parco alpino dello Zoncolan.

A Zuglio sono destinati 264mila euro per il restauro di Casa Venturini e a Prato Carnico 400mila euro per l’ammodernamento del Centro fondo Pian di Casa. Altri 400mila euro andranno a Comeglians per l’acquisto di un immobile da destinare a finalità espositive e turistiche. A Enemonzo sono stati assegnati 348mila euro per la messa in sicurezza dell’impianto sportivo Dino Pivotti.

Le opere tra Val Canale e Canal del Ferro

Per Chiusaforte sono previsti 400mila euro destinati al completamento del Ciclostello. A Pontebba, infine, sono stati assegnati 240mila euro per la realizzazione di un rifugio escursionistico a Passo Pramollo.

“Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, avendo seguito da vicino e sostenuto numerose delle iniziative che oggi trovano finalmente copertura finanziaria”, afferma Ferrari, secondo cui i finanziamenti rappresentano un sostegno ai Comuni per la realizzazione di opere attese dalle comunità.

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